Femeia Rac este o femeie plina de contradictii. Este vulnerabila, insa in garda, foarte puternica, insa sensibila si ingrozita de schimbare, dar extrem de adaptabila. Este interesanta. Este tipul de femeie cu care speri sa te casatoresti. Este tipul de femeie care ar fi o mama fantastica. Este tipul de femeie pe care ai fi norocos sa o numesti cea mai buna prietena a ta.

foto interior si prima pagina: Marina Fedosova, Shutterstock

Si, desi este posibil sa nu iti dai seama cand o intalnesti pentru prima data, femeia Rac iubeste din greu. Ea cand iubeste, iubeste cu inima, cu sufletul si cu trupul. Cand ii pasa, ii pasa cu adevarat. Ea se dedica in intregime unei relatii... va sta cu tine atat la bine, cat si la greu. Nu este numai prietena care te va asculta suferind - este prietena care va plange cu tine.

Inainte de a te implica intr-o relatie cu aceasta femeie fabuloasa, minunata si sensibila, iata care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii despre femeia Rac:

1. Este in garda, insa extrem de sensibila

Femeia Rac nu are incredere cu usurinta in oameni. Este ingrozita sa fie ranita si incearca sa faca tot ce ii sta in putere pentru a impiedica acest lucru. Ca si racul, care simbolizeaza semnul lor, partea ei sensibila este de obicei ascunsa in exteriorul dur.

Indiferent de cat de mult te-ar lasa in viata ei, intotdeauna pastreaza un nivel de mister. Din aceasta cauza, uneori poate parea rece si indiferenta. De fapt, este exact opusul.

Femeia Rac este sensibila sub cochilia ei rece, dura. Este extrem de intuitiva si usor de ranit. Cei care o cunosc bine sunt capabili sa o inteleaga.