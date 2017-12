In calatoria vietii ne confruntam deseori cu probleme grave care ne pot supara si deranja si care, de obicei, duc la o mare cantitate de durere emotionala. Din fericire, in astfel de vremuri neplacute putem alege in mod constient sa ne calmam si, prin urmare, sa transformam agitatia si suferinta noastra in pace si multumire.

Vindecarea si linistea sufletului reprezinta o practica de auto-ingrijire pe care oricine o poate invata, indiferent de trecutul sau, si este esentiala pentru gasirea echilibrului si a linistii, precum si pentru a aprecia viata mai mult, a iubi mai cu foc si a fi mai linistita.

1. Acorda mai multa atentie respiratiei - aceasta practica este una extrem de importanta in meditatie deoarece ajuta la relaxarea mintii si linistea sufletului.

2. Misca-ti corpul - cateva exercitii de stretching pot face minuni. De asemenea, o plimbare lunga, cateva minute de dans sau inot te pot ajuta sa te relaxezi. Aceste practici te ajuta sa te concentrezi asupra momentului prezent si sa fii constienta de trupul tau.

3. Bucura-te de o cana cu ceai fierbinte, concentrandu-te asupra senzatiilor pe care le ai in interiorul corpului. Aceasta practica va face minuni, aducandu-te in realitate aici si acum; nu te vei mai gandi la ce s-a intamplat sau la ce se va intampla in continuare.

4. Conecteaza-te cu Planeta Mama, stand desculta pe pamant, nisip sau iarba. Astfel iti revitalizezi spiritul, scapi de energia negativa si iti eliberezi mintea.

5. Intinde-te pe iarba sau pe pat si lasa ca tensiunea fizica si cea mentala sa fie eliminate. Inchide ochii si fii in prezent. Asculta, simte, traieste.

6. Ia o hartie si un pix si scrie ce inseamna pentru tine aceasta lumea emotionala; pune pe foaie toate gandurile negative, apoi rupe hartia si gandeste-te ca esti gata sa mergi mai departe cu viata ta.

7. Nu grabi niciodata lucrurile. Ai rabdare si permite-i destinului sa te ghideze prin acele momente dificile si sa te ajute sa depasesti obstacolele pe care le gasesti in drumul tau.

Acestea sunt doar cateva dintre moditalitatile recomandate de specialisti pentru linistirea sufletului agitat, suparat sau trist. Incearca-le si vezi care dintre ele functioneaza cel mai bine pentru tine. De asemenea, aminteste-ti intotdeauna ca, indiferent de cat de grele sunt vremurile prin care treci, puterea este in mainile tale; cu mintea poti depasi orice influenta emotionala negativa venita catre tine si sa folosesti lectiile pe care le-ai invatat in trecut pentru a trai un prezent mai bun si mai frumos.