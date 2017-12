Parerile tale sunt ferestrele tale in aceasta lume. Deschide-le din cand in cand pentru ca, altfel, caldura nu va patrunde in sufletul tau.

Exista anumite momente in viata care ne pot transforma intr-un mod minunat. Acestea au loc atunci cand apare o mare schimbare in constiinta noastra, facandu-ne sa experimentam realitatea dintr-o perspectiva cu totul diferita. Acestea sunt momentele care ne ajuta sa crestem din durerea noastra si sa ne maturizam in cea mai buna varianta a noastra.

foto interior si prima pagina: bruniewska, Shutterstock

Iata care sunt cele 3 perspective profunde care vor deschide usa sufletului tau

Pentru majoritatea oamenilor, durerea este cel mai ingrozitor dusman, asa ca atunci cand simt durere, ei incearca tot posibilul sa lupte impotriva ei sau sa fuga de ea, ca si cum ar fi un monstru rau care se tine dupa ei. Realitatea este, insa, ca durerea exista pentru binele nostru; trebuie doar sa ii acordam o atentie deosebita si sa intelegem de ce isi face prezenta in viata noastra.

Durerea este acolo pentru a ne reaminti ca ceva este in neregula cu viata noastra si ca trebuie sa luam masura pentru a corecta aceasta situatie. Durerea ne indeamna sa ne schimbam modul de a trai.

Din nefericire, cei mai mult dintre noi incearca sa o indeparteze cat mai repede cu putinta. Insa indiferent de cat de mult incercam sa scapam de ea sau sa o evitam, ea este intotdeauna acolo, ascunsa in viata noastra, asteptand momentul potrivit sa se manifeste din nou in spatiul nostru.

Daca vrem cu adevarat sa depasim durerea, trebuie ca mai intai de ce este in viata noastra. Apoi trebuie sa abordam cauzele sale principale si nu sa o evitam, ci sa o acceptam si sa o tratam facand schimbarile necesare.