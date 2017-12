Vindecatorii sufletului credeau ca totul are un suflet, inclusiv copacii, animalele sau chiar obiectele neinsufletite. Ei mai credeau ca orice poate fi vindecat ingrijindu-ti sufletul. Cerinta primara pentru a-ti vindeca sufletul sau a-ti transforma viata este sa poti sa vorbesti cu sufletul tau. Sufletul tau este in acest Univers de foarte mult timp, a trecut prin multe si stie mai mult decat mintea ta. El stie ca trupul tau are capacitatea de a se auto-vindeca.

Asta nu inseamna ca trebuie sa renunti peste noapte la ajutorul medicilor sau la medicamente. Insa o stare de interioara de bine te va face sa treci mai usor de la o stare de disconfort la una de sanatate. Iata patru puteri care te pot ajuta.

1. Puterea sufletului

Vorbeste cu sufletul. Apoi, fa o pauza si relaxeza-te timp de trei minute. Repeta din nou procesul. Aceasta actiune iti deschide sufletul si iti ofera o multime de informatii despre tine insati, te ajuta sa gasesti raspunsuri la majoritatea problemelor tale. Acestea pot aparea sub forma sincronicitatilor, semnelor sau a unui dialog interior bland si intelept.

2. Puterea corpului

Puterea corpului este realizata cu ajutorul posturilor corporale si a plasarii mainilor pe trup. Scopul acestora este de a ajuta energia sa curga liber. Cateva exemple sunt practici precum yoga sau Tai Chi care conecteaza sufletul, mintea, inma, spiritul si corpul.

Te conectezi cu puterea mintii prin vizualizare creativa. Aceasta implica procesul cognitiv de generare a imaginilor vizuale si mentale in scopul modificarii sentimentelor sau emotiilor asociate cu aceatea, si atingerii obiectivelor dorite.

Unul dintre beneficiile vizualizarii creative este vindecarea ranilor sau reducerea durerii. Pentru ca aceasta sa functioneze, trebuie sa iti antrenezi mintea sa creada ca te ca ai puterea de a te vindeca in interiorul vostru. Efectul Placebo este cel mai bun exemplu. Poti folosi meditatia si auto-hipnoza, care te ajuta sa iti imbunatatesti capacitatea de concentrare si puterea mintii.

4. Puterea sunetului

Puterea sunetului este utilizata prin intonarea si ascultarea sunetelor vibrationale care vindeca. In traditia Vedica, vibratia sonora sau Nada este practica Nada Yoga care foloseste sunete pentru a restabili bunastarea fizica si mentala si deschide calea spre trezire spirituala.

Potrivit teoriei celulare, boala se produce din cauza excesului sau deficitului de energie. Tratamentul trebuie corelat cu cantitatea de energie din corp si curgerea armonioasa a acesteia. Exista multe sunete care pot restabili curgerea libera a energiei noastre. Acestea sunt in mare parte naturale, precum trilul pasarilor, ploaia sau sunetul frunzelor pe copaci.