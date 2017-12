Ne pregatim tot mai intens de sarbatori. Nu stiu voi cum sunteti, insa eu am vrut sa simt ca este Craciunul in fiecare zi din decembrie, motiv pentru care am impodobit bradul in prima zi a lunii.

Astazi, printre framantat cozonaci si fugit dupa cadouri pentru cei dragi, am gasit putin timp sa pregatesc si o ghirlanda decorativa pe care sa o agat de usa de la intrare. Am reusit sa filmez intreg procesul, gandindu-ma ca poate va inspir si pe voi sa faceti o asa decoratiune.

- o bucata rotunda din polistiren;

- fire de mohair;

- beteala de brad;

- accesorii: bradut, fulg si stea din hartie si fulgi decorativi din plastic.

Mai jos gasiti intreg procesul. Va recomand sa incercati si voi. Este un exercitiu extrem de simplu si eficient de relaxare in aceasta perioada aglomerata. In plus, la final aveti o decoratiune frumoasa la intrarea in casa.