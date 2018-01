Primul ghid de care ai nevoie pentru a iti curata inima si sufletul de dureri si greutatile din trecut.

"Dar daca durerea - ca si dragostea - este doar un loc pe care oamenii curajosi il viziteaza?" - Glennon Doyle.

Cum putem traduce instrumentele care sunt atat de evidente pentru noi cand ne aflam intr-un moment dificil al vietii noastre astfel incat sa fie accesibile pentru noi, sa le intelegem si sa profitam de ele pentru a merge mai departe in viata? Acesta este un kit de prim ajutor creat de specialistii de la tinybuddha. Speram ca te poate ajuta si pe tine.

foto interior si prima pagina: bruniewska, Shutterstock

1. Nu iti ignora sentimentele

Daca esti o persoana foarte sensibila probabil ca esti constienta de emotiile tale. Stii ca le ai. Acestea nu te parasesc niciodata si in permanenta iti amintesc de starea in care te afli.

Ce este de facut? Ei bine, o solutie este sa imbratisezi ceea ce simti. Sa traiesti cu sentimentele tale. Sa iti iei o pauza si sa accepti fiecare emotie care apare. Nu trebuie intotdeauna sa intelegi. Nu trebuie sa analizezi. Nu trebuie sa incerci sa rezolvi nimic, doar sa simti.

2. Permite oamenilor sa intre in viata ta

Sa fii deschisa in fata lumii nu este usor. Viata uneori poate fi grea; te poti lovi de numeroase obstacole care iti schimba modul in care vezi relatia cu oamenii. Persoanele sensibile ajung sa se inchida in carapacea lor, fiindu-le teama sa nu fie ranite.

Vorbeste cu cineva in care ai incredere. Impartaseste problemele tale, spune tot ce ai pe suflet. A avea pe cineva cu care poti fi complet sincera este un adevarat medicament pentru inima ta.

3. Aminteste-ti ca nu esti singura

Indiferent de ce simti sau ce traiesti, aminteste-ti ca nu esti singura. Esti unica si speciala, insa experientele si emotiile tale nu sunt.

Nu ai inventat sentimentul pe care il experimentezi acum. Cineva, undeva in aceasta lume, simte exact ce simti tu in acest moment. Sentimentul poate fi declansat de lucruri diferite, insa emotia este aceeasi. Nu esti singura.

4. Iesi din casa

Natura are abilitati uimitoare de vindecare. Nu trebuie sa intelegi nimic; trebuie doar sa te plimbi, sa stai langa o apa, sa stai la umbra unui copac sau sa simti vantul pe fata ta. Ai incredere ca toate acestea te vindeca.

5. Lucrurile trec

Prin ce treci acum nu va mai fi important pentru ceva timp. Lucrurile se vor schimba. S-ar putea sa nu fie bine maine, insa daca se va simti diferit inseamna ca este un inceput bun. Ai rabdare.