Iubeste-ti casa daca vrei sa te simti confortabil in ea, spunea Louise Hay. Desi iubirea este cel mai mare magician in viata noastra, iata si alte opt trucuri care te vor ajuta sa iti transformi casa intr-un camin, un sanctuar plin de bucurie si energie pozitiva, in care sa revii cu placere.

foto interior si prima pagina: Evgeny Atamanenko, Shutterstock

1. Arde salvie

Iti marturisesc ca ador mirosul de salvie. Salvia nu este minunata doar in mancare. Ea te poate ajuta sa ridici vibratia casei tale. Fumul care rezulta din arderea salviei invita energia pozitiva in casa ta. Da foc frunzelor de salvie apoi plimba-te cu ele prin toate incaperile. O alternativa la salvie este tamaia.

2. Scapa de lucrurile pe care nu le folosesti niciodata

Inainte de Craciun am inceput sa fac curat prin sertare si rafturi si sa scap de lucrurile nefolositoare. Brusc, casa a devenit mai luminoasa si atmosfera, mai placuta.

3. Foloseste o lampa de sare de Himalaya

Sarea de Himalaya este una dintre cele mai pure saruri disponibile pe piata. Nu numai ca este incredibil de sanatoasa pentru corpul tau insa lampa curata si elimina mirosurile din aerul casa. De asemenea, genereaza particule de ioni negativi care anihileaza ionii pozitivi din casa, de care nu ai nevoie.

Nu trebuie sa fii Adele sa faci asta. Doar nu te concentra pe vocea ta si pe bucuria pe care ti-o confera actiunea de a canta in sine. Acest proces te detensioneaza si aduce vibratii pozitive in casa ta.

5. Mediteaza

Meditatia este o modalitate foarte buna de a invita energie pozitiva in casa ta. Daca meditezi de ceva vreme, continua. Daca tocmai incepi, intra pe YouTube si gaseste practica de meditatie care ti se potriveste.

6. Foloseste uleiuri esentiale

Uleiurile esentiale sunt printre cele mai bine pastrate secrete in jurul pentru cresterea vibratiilor. Poti alege dintr-o varietate de arome. De exemplu, uleiul esential de lavanda ajuta la deschiderea inimii.

7. Cultiva plante in ghiveci

Plantele sunt utilizate in mod obisnuit in practica Feng Shui deoarece curata energia si aerul din casa. Evita insa plantele cu frunze ascutie si subtiri.

8. Deschide jaluzelele si perdelele.

Lasa soarele sa patrunda in casa ta deschizand jaluzelele sau tragand perdelele. Cand iti umpli spatiul cu lumina soarelui si aer proaspat, ii permiti energiei pozitivitate naturale sa patrunda in interiorul spatiului tau. Deschiderea ferestrelor ajuta, de asemenea, la circulatia aerului si inlaturarea energiilor negative.