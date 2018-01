Potrivit mai multor studii, rodia este un fruct-minune! tine la distanta bolile de inima, te scapa de stres si previne imbatranirea.

Previn imbatranirea

Rodiile contin o cantitate uriasa de antioxidanti. O doza zilnica de rodie ar putea incetini procesul de imbatranire al ADN-ului, sustine un studiu. Un extract din fruct, care includea atat miez cat si coja si seminte, a fost dat celor 60 de voluntari participanti la experiment, in fiecare zi, timp de o luna. Cercetatorii au monitorizat apoi activitatea substantelor chimice ale rodiei in corp.

Protejeaza rinichii

Noi cercetari au scos la iveala ca un extract din rodii protejeaza rinichii de toxine periculoase.

Intaresc sistemul imunitar

Rodiile si sucul lor contin o cantitate importanta de vitamina C, esentiala pentru prevenirea imbolnavirii, in special in sezonul rece.

Scad tensiunea arteriala

In cazul celor care sufera de hipertensiune, cercetarile au aratat ca, daca beau zilnic 50 ml suc din aceste fructe, tensiunea sistolica scade cu pana la 5%.

