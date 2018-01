Taratele de ovaz sunt absolut necesare unei diete sanatoase, iata cateva dintre beneficiile pe care le au aceste cereale. Fiind bogate in fibre, acestea pot micsora nivelul colesterolului, pot contribui la o digestie mai usoara si ajuta la pierderea kilogramelor. Ovazul a fost folosit in medicina empirica foarte frecvent, si a fost redescoperit de medicina moderna inca din anii 1990.

Astazi, tot mai des intalnim problema obezitatii, bolilor de inima, boli ale aparatului digestiv si colesterol prea mare chiar si la tineri. Mancarurile nesanatoase si viata agitata care nu mai permite petrecerea timpului si in bucatarie pentru prepararea unor mancaruri preferate au dus in timp la afectiuni cronice. Multa lume a uitat de importanta si asigurarea unei nutritii eficiente cu cereale, in special cele integrale.

Taratele de ovaz sunt absolut necesare unei diete sanatoase, iata cateva dintre beneficiile pe care le au aceste cereale. Fiind bogate in fibre, acestea pot micsora nivelul colesterolului, pot contribui la o digestie mai usoara si ajuta la pierderea kilogramelor. Ovazul a fost folosit in medicina empirica foarte frecvent, si a fost redescoperit de medicina moderna inca din anii 1990.

