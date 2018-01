Cele mai multe suplimente de vitamina C, care se gasesc in farmacii, sunt obtinute din ingrediente chimice. De obicei, acestea nu contin vitamina C naturala, ci sunt extrase folosind acid ascorbic, care este un produs chimic sintetic obtinut din glucoza. S-a demonstrat faptul ca acidul ascorbic distruge intr-adevar microbii din organism, insa si pune la pamant sistemul imunitar.

foto interior si prima pagina: Viktor1

Realizarea vitaminei C la tine acasa este un procedeu foarte simplu si nu te va costa aproape nimic, astfel:

- se aduna coaja de la o portocala si se taie fasii

se lasa la uscat.

dupa ce s-au uscat, cu ajutorul unei rasnite de cafea se macina pana cand se va forma un praf

