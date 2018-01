Sa fim sinceri si sa spunem ca iertarea este dificila. Este unul dintre cele mai dificile lucruri ale experientei umane. Si, totusi, faptul ca pare sa ne sfideze instinctele este chiar motivul pentru care este atat de iemportant. Ca oameni care fac greseli, am fi total neajutorati daca am pastra in sufletul nostru ranile emotionale pe care le capatam de-a lungul vietii si avem nevoie sa renuntam la trecut, sa ingropam durerea si sa ne concentram mai mult pe viitor.

foto interior si prima pagina: agsandrew, Shutterstock

Iertarea are puterea de a schimba vieti, de a aduce frumusete unde exista durere, de a deschide usa sufletului catre iubire.

Exista mai multe drumuri catre iertare, iar aici sunt cateva variante:

1. Fa un pas in spate

Doar pentru putin timp. Sau, de fapt, pentru mai mult decat un pic. Ofera-ti posibilitatea de nu interactiona cu o persoana care te-a ranit. Procesul de vindecare nu este ceva ce se intampla peste noapte si, uneori, cel mai bun mod de a ierta este de a face un pas in spate. Fa-ti timp pentru a te linisti si a iti aduna gandurile.

2. Practica empatie

Gandeste-te la o perioada in care ai distrus o persoana la care ai tinut foarte mult. Ai ranit-o, ai facut-o sa sufere. Cand ti-ai cerut iertare, care a fost raspunsul persoanei pe care ai suparat-o? Ti-ai fi dorit sa reactioneze diferit? Cand esti ranit, instinctul natural este sa privesti situatia izolata. Sa spunem si sa gandim lucruri doar din punctul de vedere al persoanei ranite.

Iar, acum ca stii cum te-ai simtit cand ai ranit o persoana... este posibil sa vezi lucrurile diferit. Pana la urma, nimeni nu ajunge sa faca asta intentionat.

3. Incearca sa te ierti mai intai pe tine

Unele rani sunt mai adanci decat altele. Exista lucruri care stau in viata noastra, in sufletul nostru, in inima noastra, ani de zile - incidente neplacute din anii nostri de formare, probleme ramase de la relatiile toxice, increderea distrusa. Desi iertarea este scopul final, acesta este un proces de lunga durata (de cele mai multe ori). Daca simti ca nu poti ierta pe moment, este ceva normal... insa nu renunta la aceasta idee. Fa-ti timp sa accepti ce se intampla si, intr-un final, sa ierti persoana care ti-a gresit.

Insa, aminteste-ti, de asemenea, ca cicatricile din trecutul tau nu trebuie sa defineasca cine esti ca persoana. Uneori, ne simtim raniti mai mult timp decat ar trebui pentru ca ne este frica de cum va fi viata atunci cand vom accepta ce s-a intamplat si vom hotari sa iertam si sa mergem mai departe. Daca acesta este locul in care te afli acum, bucura-te ca ai mers putin mai mult prin acest proces si ca esti pe drumul cel bun. Iarta! Dezleaga-te de trecut! Exista atat de multa frumusete in viata ta.