Cum atragi iubirea in viata ta in 2018 in functie de zodie

Pregatiti-va, dragile mele, pentru ca anul 2018 va fi unul minunat pentru viata sentimentala. Saturn s-a mutat in Casa Capricornului pentru prima data in 29 de ani si este timpul sa culegem ce am semanat. Energia pe care o primim ne va ajuta sa lucram pentru ceea ce ne dorim. Este timpul sa alegem ceea ce este autentic si sa nu evitam adevarul.

foto interior si prima pagina: Expensive Shutterstock

Dragostea este o actiune. Trebuie sa o traim, nu doar sa vorbim despre ea. Iata cateva mantre magice ale iubirii pentru anul 2018 pentru fiecare zodie in parte.

Berbec: Eu urmaresc energia din viata mea. Daca nu mai exista sentimente in relatie, stiu ca il pot lasa sa plece si ca un suflet mai bun ii va lua locul. Ma conectez cu iubirea pe care o simte inima mea fara a fi prinsa in lucrurile marunte, neimportante.

Nu las altora sa imi spuna cat sunt de importanta. Stiu ca sunt vrednica de iubire si ma concentrez pe oamenii frumosi din viata mea si pe momentele care imi aduc fericirea adevarata, chiar si atunci cand este dificil. Sunt dispusa sa ies din zona de confort pentru a gasi ceva mai bun.

Gemeni: Stiu ca intampinarea adevarului imi permite sa ma concentrez asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat in relatiile mele. Sunt gata sa renunt la oameni, situatii si obiceiuri care s-au dovedit a fi daunatoare pentru sufletul meu. Ma iubesc suficient si accept provocarile din viata mea chiar si atunci cand imi este teama.

Rac: Imi permit sa imi ascult grijile fara atasament. Dragostea si intimitatea sunt menite a fi un mijloc de crestere: indiferent de cat de mult iubesc pe cineva, nu voi sacrifica starea mea de bine pentru o relatie. Prioritizez fericirea mea si sunt dispusa sa fac compromisurile de care am nevoie.

Leu: Fiecare final de drum este, de asemenea, o noua destinatie. Cred in sufletul meu puternic si stiu ca ma asteapta ceva mult mai frumos decat am trait pana acum. Voi trai pentru putere si o voi lasa sa ma conduca oriunde vrea ea.

Fecioara: Sunt suficient de puternica pentru a explora intelepciunea vulnerabilitatii mele. Stiu ca fericirea sau succesul unei alte persoane nu are nimic cu potentialul propriei mele vieti. Ii sustin pe altii asa cum ma sustin si pe mine, insa sunt mai atenta la mine decat la cei din jurul meu. Stiu care este drumul pe care merg si abia astept sa ajung la destinatie.

Balanta: Stiu ca vinovatia este o risipa a energiei si timpului meu. Accept tot trecutul meu si sunt dispusa sa merg mai departe, fiind constienta de lectia pe care am invatat-o. Iubirea si iertarea sunt luminile catre care ma indrept.