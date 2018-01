Un truc foarte simplu pe care nu l-am invatat la scoala.

Exista o serie de sfaturi si trucuri foarte simple pe care le putem folosi pentru a ne ajuta cu problemele de matematica. Noi nu am primit aceste sfaturi in scoala generala si ne-ar fi fost de mare ajutor.

Am gasit o varianta foarte eficienta pentru a invata tabla inmultirii cu 9 in doi timpi si trei miscari. Iata ce trebuie sa facem:

1. Notam pe foaie 9x1, 9x2 si tot asa pana cand ajungem la 9x10 si adaugam semnul egal dupa fiecare calcul.

2. Incepand de sus, de la 9x1, adaugam cifre de la 0 la 9 pentru fiecare calcul matematic (am folosit culoarea verde pentru a evidentia acest lucru).

3. Ultimul pas consta in adaugarea cifrelor de la 9 la 0 la fel cum am facut ceva mai sus (am folosit un marker rosu).

Mai jos veti gasi si clipul pentru mai multe detalii.

Este foarte simplu, nu? Va invitam sa impartasiti acest truc si cu copiii din jurul vostru. Cu siguranta va vor fi recunoscatori.