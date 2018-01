Sa gasesti dragostea la care visezi poate parea un drum atat de lung si aproape imposibil pentru unele persoane. Am gasit pe powerofpositivity ce este Legea Atractiei si cum o putem folosi pentru a aduce in viata noastra lucrurile de care avem nevoie si pe care ni le dorim.

foto interior si prima pagina: R_lion_O Shutterstock

Cum sa folosesti legea atractiei pentru a gasi iubirea?

Gasirea sufletului pereche, a iubirii adevarate sau chiar a persoanei potrivite pentru acest moment din viata ta este un proces chiar usor atunci cand folosesti Legea Atractiei. Iata care sunt pasii prin care putem pune in aplicare aceasta lege in viata noastra pentru a gasi dragostea si a aduce fericirea in viata noastra cat mai repede cu putinta.

Cand spunem ca putem folosi Legea Atractiei pentru a gasi dragoste si ca ar trebui sa evitam gandurile negative nu ne referim la faptul ca trebuie sa ne "judecam" gandurile ca fiind rele sau negative. Cand spui ceva negativ in acest mod inseamna opusul a ceea ce vrei.

Ca exemplu, spunand ca "Nu vreau un iubit care...." spui exact ceea ce nu vrei sau versiunea negativa a ceea ce vrei. Scapa de "Nu" si de "Nciodata" din descrierea ta cand folosesti Legea Atractiei.

In cartea sa, Legea Atractiei, Esther si Jerry Hicks spun ca este imposibil sa simti bucurie in timp ce te concentrezi asupra unui lucru pe care nu ti-l doresti. Concentrarea energiei pe ceea ce se simte bine este cel mai bun mod de a folosi Legea Atractiei pentru a gasi dragostea.

Cere sa gasesti iubirea potrivita pentru tine

Cand lucrezi cu Legea Atractiei, nu poti cere ca o anumita persoana sa te iubeasca. Acest gand lucreaza impotriva vointei libere a acelei persoane, cu exceptia cazului in care se intampla sa isi doreasca sa fie cu tine. In schimb, cere o dragoste cu calitati care sa corespunda nevoilor tale personale.