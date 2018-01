Patrunjelul verde, unul dintre cele mai folosite condimente in bucatarie, are si proprietati curative remarcabile. Este plin de vitamine si contine substante benefice pentru organism.

Patrunjelul este o planta extrem de bogata in vitamine. Contine mai multa Vitamina C decat citricele, are vitamina B12, betacaroten si acizi grasi esentiali.

foto interior si prima pagina: Aksana Yasiuchenia, Shutterstock

Datorita continutul bogat in vitamine foloseste la apararea naturala a organismului

„Patrunjelul este un aliat puternic al sistemului imunitar. Este bogat in vitamine, iar un pahar de suc din frunze de patrunjel este mai bun decat orice pastile pentru imunitate. Se poate folosi cu succes in sezonul rece pentru a ne feri de raceli“, spune Alin Todoroiu, medic specializat in homeopatie, citat de Adevarul.

Un alt miracol al patrunjelului consta in rolul sau de antihistaminic. Ajuta in mentinerea sub control a alergiilor si este cel mai bun remediu impotriva intepaturilor de insecte. Daca ati fost intepat de o albina, frecati imediat locul cu frunze de patrunjel. Durerea va disparea, iar locul nu se va mai umfla.

