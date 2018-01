Dorinta de a face schimbari nu inseamna nimic daca mintea ta este inca in zona de confort. Stii ca este adevarat. Nu traiesti aceleasi lucruri in fiecare an, spunand ca aceasta este viata pe care ti-o doresti. Si nu gandi doar in afara zonei de confort. Gandeste-te ca si cum nu ar exista o zona de confort. Elibereaza-ti mintea. Cum?

foto interior si prima pagina: Jozef Klopacka Shutterstock

Incepe prin a iti pune cele mai bune intrebari. Intrebari care te indeparteaza de toate distractiile din viata ta astfel incat sa iti poti reorienta gandurile asupra lucrurilor care conteaza cel mai mult pentru tine:

1. Intr-o singura fraza... cine esti tu?

2. Intr-un singur cuvant... pentru ce traiesti?

3. Ce merita toata munca ta?

4. Care este singurul lucru la care nu vrei sa renunti?

5. Ce incerci mereu sa eviti?

6. Care este singurul lucru care iti pune zambetul pe buze?

7. Ce iti doresti cel mai mult in aceste momente?

8. Ce ai face diferit daca ai stii ca nimeni nu te poate judeca?

9. Care este singurul lucru pe care nimeni nu-l poate fura de la tine?

10. Pe cine ai vrea sa ierti chiar acum?

11. Ce nu este fericirea?

12. Care sunt oamenii pe care nu vrei sa ii pierzi niciodata?

13. Cum vrei sa te tina mintea lumea din jurul tau?

14. Care este acel lucru care obisnuia sa te sperie insa acum nu te mai sperie?

15. Ce vrei sa iti amintesti pentru totdeauna?

16. Ce astepti de la viitor?

17. Ce doare cel mai mult in viata?

Aceste intrebari pot determina tipul de persoana care urmeaza sa devii. O astfel de intrebare, atunci cand este folosita eficient si consecvent, elibereaza gradual mintea ta si o ajuta sa se concentreze asupra lucrurilor care conteaza cel mai mult.

Daca vrei sa te descurci mai bine in fata stresului de acum inainte, iti ofer cateva intrebari bonus pe care sa le iei in considerare. Spre deosebire de intrebarile de mai sus, care se concentreaza pe imaginea de ansamblu a ceea ce este important pentru tine, urmatoarele iti vor fi sprijin atunci cand simti ca nu mai poti. Cheia folosirii acestor intrebari este aceea ca majoritatea frustrarilor si stresului din viata ta zilnica ar putea fi evitate daca ti-ai face timp sa te intrebi urmatorului lucru: "Ce altceva ar putea insemna asta?"

Asadar, data viitoare cand ai parte de o astfel de situatie, fa o scurta pauza, respira adanc si apoi intrebaba-te:

- Care este povestea pe care o pot spune despre aceasta situatie?

- Pot fi sigura ca povestea este adevarata?

- Cum ma simt si ma comport cand imi spun povestea?

Ofera-ti spatiu pentru a gandi totul cu atentie. Fii constienta de ce se itnampla. Si vezi cum acest lucru iti elibereaza mintea pentru a raspunde mai pasnic in fata viitoarelor probleme.