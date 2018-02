Rozmarinul are numeroase intrebuintari fitoterapeutice, fiind atat un condiment, o planta melifera (mierea de rozmarin este foarte apreciata), dar si un produs frecvent folosit in industria cosmetica.

Rozmarinul este recunoscut pentru activarea si imbunatatirea functiilor digestive si in special pentru facilitarea functiei vezicii biliare (este colagog, facilitand evacuarea bilei). Este un antispastic si are o actiune stimulanta asupra sistemului nervos, fiind indicat in tratamentul diverselor cazuri de astenie. Este folosit si pentru tratarea infectiilor din sfera ORL, in special pentru calmarea tusei si tratarea bronsitelor.

Pe cale externa este folosit pentru reducerea durerilor reumatice sau pentru tratarea problemelor legate de circulatia sanguina periferica. Se aplica sub forma de comprese cu decoct de rozmarin sau sub forma de creme, geluri sau lotiuni ce contin ulei esential de rozmarin.

O baie in care se adauga ulei de rozmarin este un mod excelent de combatere a reumatismului sau a oboselii, scrie Agerpres.

In scop terapeutic se utilizeaza partea aeriana a plantei, proprietatile rozmarinului fiind date de frunze si de inflorescente.

