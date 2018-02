Lucrezi cu tine de o perioada de timp si ai deja rezultate. Esti o versiune a ta cu mult mai buna decat in urma cu ceva vreme, esti mai echilibrata si mai iubitoare. Vrei sa faci bine si sa ii ajuti pe cei din jur si chiar reusesti. Uneori insa, nu iti iese. Se intampla ceva, exact atunci cand te simti tu mai zen care te scoate dintr-ale tale. In loc sa spui vorba buna pe care o aveai in minte, te enervezi si trantesti usa. Iti dai seama insa repede ca, de fapt, a fost scapare insa senzatia neplacuta persista. O combinatie de vinovatie si nemultumire ca "ai picat" testul din nou. Iata ce poti face pentru a te reechilibra si a-ti regasi seninatea in cel mai scurt timp posibil.

1. Alunga gandurile negative. Faptul ca ai trecut de la un stil de viata pe pilor automat la unul constient, in care observi imediat ca ranile nevindecate si vechile tipare de actiune si gandire preiau controlul, e mare lucru. Felicita-te pentru drumul parcurs si continua. Constientizeaza faptul ca acea reactie nu esti tu

Mi s-a intamplat sa merg la sala intr-un interval orar aglomerat. De indata ce am zarit o banda de alergare goala, am sarit pe ea fara sa privesc in jur. Un tanar mi-a atras atentia, in mod politicos, sa se pregatea sa se apuce de antrenament. Prima reactie a fost sa nu cedez. Insa dupa un minut de mers in pas vioi, am apasat stop si i-am cedat locul. Pana la urma, nici unul dintre noi nu se simte bine sa isi construiasca fericirea pe suferinta altuia. Chiar daca, uneori, plecam pe un picior gresit, nu e niciodata tarziu sa facem ceea ce este corect.

3. Recapata-ti calmul. Nervii, supararea, tristetea, nelinistea, reactiile sunt generate de ego. Este important sa redevii tu insati si sa te reconectezi cu inima ta iar pentru asta ai nevoie sa te calmezi. Altfel, lucrurile pot scapa cu totul de sub control. Foloseste-te de respiratie. Daca poti, iesi in aer liber si admira frumusetea naturii sau a cerului. Detesioneaza-ti muschii.

Cred ca fiecare dintre noi poate atinge o stare de pace interioara si de bucurie de viata. Pentru asta este insa nevoie sa fim in armonie cu sinele nostru autentic. De aceea este important sa stai de vorba cu tine insati cu maxim de sinceritate, sa afli ce anume iti apasa inca butoanele si sa incepi sa vindeci.