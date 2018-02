Fiecare persoană pe lângă care treci pe stradă are o poveste la fel de captivantă, complicată și ciudată că a ta. Când te uiți la o persoană, la orice persoană, te rog amintește-ți că nu știi ce este în sufletul ei. Și ea are o poveste. Toți am trecut prin momente care ne-au schimbat, ne-au format, ne-au transformat și ne-au forțat să ne adaptăm și să creștem. Toți am dus lupte interioare și continuăm să ne luptăm cu obstacole, cu stres, cu probleme, cu situații dificile.

foto interior si prima pagina: nuvolanevicata, Shutterstock

Suntem diferiții. Suntem uimitor de ciudați în felul nostru.

Și când ne facem timp să ne ascultăm unul pe celălalt, în loc să ne judecăm, învățăm și creștem împreună.

Iată câteva citate care vor schimba modul în care percepi și tratezi oamenii din jurul tău:

1. Toate persoanele pe care le întâlnești se tem de ceva, iubesc ceva sau pierd ceva. Ține minte acest lucru. Nu știi niciodată prin ce a trecut sau chiar prin ce trece astăzi. Nu te grăbi să judeci. Fii bună. Întreabă despre poveștile lor. Ascultă. Învață.

2. Unii oameni construiesc o mulțime de ziduri în viața lor și nu au destule poduri. Nu face și tu asta. Deschide-ți sufletul. Oferă șanse oamenilor din jurul tău. Lasă-i să își schimbe perspectivă. Noi toți mergem pe drumuri diferite căutând împlinire, bucurie și pace. Doar pentru că cineva călătorește pe un drum diferit nu înseamnă că este pierdut sau nu merge corect.

3. Cea mai mare problemă în comunicare este iluzia că a avut loc. De prea multe ori nu ascultam și nici nu înțelegem - ci doar așteptam răspunsul. Nu suntem prezenți. Învață să fii prezentă, să asculți ce este cu adevărat în spatele cuvintelor.

4. Fii atentă. Iubește oamenii. Concentrează-te asupra punctelor lor forțe și nu a slăbiciunilor. Acesta este modul de a face o diferență reală și durabilă în relațiile tale, noi și vechi. Fii un exemplu. Tratează oamenii cu respect, chiar și pe cei care sunt nepoliticoși cu tine - nu pentru că este frumos să faci asta ci pentru că așa ești tu. Fă tot ce este mai bun pentru a îi mulțumi pe cei nepoliticoși și dificili; ei sunt o amintire a modului în care nu vrei să devii.

5. Oamenii sunt mult mai frumoși când sunt fericiți, iar acest lucru spune multe despre cei care nu sunt foarte drăguți cu noi. Trist, dar adevărat. Felul în care tratam persoanele cu care nu suntem de acord este o carte de vizită a noastră privind ceea ce știm despre dragoste, compasiune și bunătate.

6. Nu poți controla modul în care oamenii te privesc. Și nu poți lua lucrurile prea personal, chiar dacă așa pare. Rar oamenii fac lucruri din cauza ta. Ei fac lucruri din cauza lor. Există o mare cantitate de libertate care vine atunci când te desprinzi de un comportament al altor persoane. Modul în care ei te tratează este problema lor, cum răspunzi este problema ta.