In noptile de martie, cerul va fi luminat de lunile pline, in timp ce constelatiile de primavara ajung sa straluceasca si mai multe planete se aliniaza pentru zori senini si plini de optimism.

Luna plina vom avea pe 1 martie si 31 martie. Nu vom avea nicio Luna sangerie asa cum am avut in ianuarie, insa Luna nu va dezamagi nici de data aceasta cu lumina ei puternica si toate beneficiile pe care ni le aduce pe plan personal.

foto interior si prima pagina: Jukka Risikko, Shutterstock

Urmand calea Lunii si a Soarelui de-a lungul zodiacului vom avea Gemenii si Racul, in timp ce constelatiile sezonului de iarna ale Orionului si Taurului se vor deplasa mai departe catre vest in primele ore ale cerului de seara.

Martie este o luna cu adevarat speciala si asta nu doar pentru ca are loc echinoctiul de primavara, ci si datorita celor doua fenomene ce au ca punct principal Luna - pe 1 si pe 31 martie.

Vom avea:

Luna Plina: 1 Martie, 19:52;

Ultimul Patrar: 9 Martie, 18:22;

Luna Noua: 17 Martie, 9:14;

Primul Patrar: 24 Martie, 11:35;

Luna Plina: 31 Martie, 8:37.

Luna Plina din martie era numita in trecut Full Worm Moon de catre nativii americani care foloseau fazele lunii pentru a urmari schimbarea sezoanelor. In aceasta perioada, solul incepe sa devina moale, permitand tuturor vietatilor care traiesc in el sa reapara la suprafata, invitand pasarile migratoare sa se intoarca acasa - un semn adevarat ca vine primavara.

Radacinile copacilor si ale arbustilor incep sa isi construiasca drum de-a lungul solului, iar Pamantul experimenteaza o noua nastere, trezindu-se la viata din iarna geroasa.

Luna Albastra din Martie. Cand doua luni pline apar intr-o singura luna, a doua Luna este numita Luna Albastra. In martie 2018, Luna Albastra va fi pe data de 31.

Luna trece pe langa 3 planete:

Luna rasare cu Jupiter luminos chiar sub ea inainte de miezul noptii pe 6 martie. Vineri, pe 9 martie, Luna apune inainte de zori chiar langa Marte, in timp ce pe 10 Martie, aceasta trece pe langa Marte si Saturn. Duminica, 11 martie, ea va ajunge in stanga lui Saturn.

Ce schimbari va aduce Luna in Martie?

Luna plina din martie 2018 creste sensibilitatea emotionala la un nivel in care ne va fi putin dificil sa intelegem persoanele din jurul nostru; este posibil sa devenim confuzi in legatura cu propriile sentimente, motiv pentru care este important sa avem o grija deosebita in relatiile cu persoanele dragi, in special cu partenerul de cuplu.

Luna plina ne aduce multa rabdare si forta emotionala pentru a rezolva pana si cele mai sensibile probleme de viata. Suntem concentrati asupra realitatii si clarificam orice situatie fantezie. Dispare sentimentul de confuzie si dezorientare si suntem motivati sa facem schimbarile pe care ni le dorim.