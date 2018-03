Pierzi nopti gandindu-te ca faci ceva gresit si ca trebuie sa repari tot ce este distrus in viata ta. Insa ceea ce inca nu stii este faptul ca singura modalitate adevarata de a depasi durerea pe care o simti in aceste momente este sa te iubesti. Pentru ca dragostea exista inca in viata ta... ea este ascunsa adanc in sufletul tau. De ce o cauti in alta parte?

Invata sa privesti adanc in inima ta si sa intelegi ce se intampla cu emotiile tale. Ingroapa amintirile dureroase si priveste cu zambetul pe buze catre prezent si viitor. Puterea este in tine. Singura modalitate prin care vei deveni cea mai buna versiune a ta este sa inveti sa te iubesti pe tine.

Nu exista dragoste mai mare decat dragostea pentru tine insati. Nu exista iubire care sa te faca sa iti simti sufletul implinit este iubirea pentru tine insati. Cand te iubesti pe tine si te accepti asa cum esti, cu bune si cu rele, cu momente placute si mai putin placute, poti sa te ridici de la pamant oricat de dificil ar fi momentul prin care treci. Mai mult decat atat, poti gasi puterea pentru a iti atinge obiectivele si visurile pe care le ai. Poti gasi speranta si vindecarea pe care le-ai cautat cu o disperare atat de mare in interiorul tau.

Ideea ca cineva este cealalta jumatate a ta atunci cand tu esti deja intreaga este unul dintre lucrurile care te retine sa fii fericita. Nu permite nimanui sa te convinge ca orice alt fel de dragoste, in afara de iubirea pe care o ai in inima ta, este mai importanta. Aceasta dragoste, dragostea pentru tine si pentru sufletul tau, te va face mai fericita, mai buna si mai puternica decat ai fost vreodata.

Dar... cum incepi aceasta calatorie de a invata sa iti iubesti sufletul? Stiu, nu este usor. Nu are cum sa fie usor cand suntem invatati ca suntem completi doar atunci cand avem pe cineva langa noi. O sa fie un proces dificil pentru ca trebuie ca mai intai sa iti vindeci sufletul si sa lipesti bucatile inimii tale frante. Va trebui sa te scufunzi in amintiri si momente de care vrei sa uiti si pe care le urasti pentru ca au venit cu o durere de nesuportat. Insa daca faci asta, dupa un timp, vei intelege cine esti cu adevarat. Iti vei deschide sufletul si vei lasa sa primesti propria iubire.

Iubirea de sine te va invata cum vrei ca alti oameni sa iti arate dragostea lor. Vei incepe sa intelegi ce iti doresti in dragoste si de ce ai nevoie de la cei din jurul tau.

Iubirea de sine te va elibera. Aceasta te va ajuta sa devii cea ai buna versiune a ta. Iti va arata cum arata libertatea. Te va impiedica sa cazi in relatii toxice dependente. cele mai dificile momente ale vietii tale: puternica, sigura pe ea, independenta, matura.