Ghizii spirituali sunt ajutoare trimise de Univers pentru a ne indruma in viata de zi cu zi. Acestia ne sunt alaturi in momentele dificile, oferindu-ne puterea de a merge mai departe, dar si in clipele fericite pentru a se bucura alaturi de noi. Sunt la dispozitia noastra cand avem nevoie de ei pentru a ne incuraja si a ne asista in evolutia sufletului pe acest pamant.

foto interior si prima pagina: Mike H Shutterstock

Iata cateva semne ca ghizii spirituali incearca sa comunice cu sufletul tau:

1. Ai vise clare sau viziuni in timpul meditatiei

Ghizii spirituali incearca sa ajunga la tine prin vise si meditatie. Atunci cand mintea ta este linistita si tu esti mai relaxata pentru a primi mesajele lor.

Ghizii spirituali creeaza scenarii sau personaje cu care sa iti atraga atentia. Inainte de a medita sau de a merge la somn, cere indrumare cu sinceritate.

Ghizii tai spirituali comunica prin mijloace indirecte precum simturile tale - care devin mai clare, mai ascutite. Vei avea o viziune sau vei simti mirosul unei flori care te duce cu gandul la ceva anume.

3. Intelegi sau stii lucruri pe care nu le poti explica

Ai avut vreodata sentimentul ca stii ceva foarte bine, insa nu stii nici cum si nici cand ai invatat asta? Poate ca este vorba despre un ghid spiritual care te invata telepatic. Vei avea nevoie de aceasta informatie, asa ca incearca sa fii atenta la ea si sa o tii aproape de tine.

De asemenea, ghizii spirituali iti pot controla intuitia. Asa ca asculta ce-ti spune inima pentru ca te poate duce in locuri necunoscute. Ai incredere in ea pentru ca te ajuta imens.

4. Simti ca esti ghidata

Nu intelegi ce se intampla deoarece ceva te trage intr-o directie si intuitia ta iti spune altceva. In acelasi timp, aceasta nu te pune sa lupti cu senzatia pe care o simti. Acesta este unul din momentele in care ghidul tau spiritual incearca sa te duca intr-un loc sau sa te pregateasca pentru ceva, sa iti dezvaluie ceva anume. Relaxeaza-ti gandurile si pregateste-te pentru o aventura.