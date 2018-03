Cu siguranta si tu te intrebi cu ce putem inlocui painea. Ce alternative sanatoase pentru paine exista? Si cum sa faci sa mananci mai putina paine? Iata cateva variante savuroase, satioase si mult mai sanatoase.

foto interior si prima pagina: Chamille White Shutterstock

Intrucat adesea painea este fabricata din faina alba, rafinata, majoritatea fibrelor si nutrientilor este eliminata in acest proces. Painea alba duce la cresterea glicemiei in sange, la foame exagerata si la un consum caloric crescut. In plus, painea alba poate cauza tulburari digestive, nu doar la persoanele cu intoleranta la gluten. Exista insa multe variante ca tu sa mananci mai putina paine.

Specialistii Health Line propun mai multe alternative sanatoase pentru paine.

Cu ce putem inlocui painea? Cu paine proteica

Denumita paine oopsie, aceasta paine are putini carbohidrati. Ea este facuta DOAR din oua, branza si sare. Acest gen de „paine” este perfect pentru sandvisuri, burgeri sau ca topping in salate. Pentru a obtine acest gen de paine, separa albusurile de galbenusuri, de la 3 oua. Bate albusurile spuma, amesteca galbenusurile si crema de branza (1 ceasca), adauga o lingurita de psyllium (pentru fibre) si coace timp de 25 de minute la 150 de grade.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro