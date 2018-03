A fi o persoana sensibila poate fi un blestem, insa si un dar. Sunt multe motive pentru care o femeie sensibila este o femeie puternica. Daca si tu esti vulnerabila, dar traiesti constient si iti fructifici slabiciunile, descopera de ce este minunat ca esti asa!

O femeie sensibila este atenta si percepe tot ce se intampla in jurul ei. Ai remarcat o persoana sensibila in grupul de prieteni, la birou sau in familie? Crezi ca tu esti o femeie sensibila? Descopera ce spun specialistii citati de Elite Daily despre vulnerabilitate. Si despre putere!

Peste 1 miliard de oameni in intreaga lume sunt hipersensibili. A fi o femeie sensibila inseamna nu doar ca esti vulnerabila, ci si ca esti o femeie puternica. De multe ori, o persoana sensibila, atenta la tot ce este in jur, cu empatie peste medie, va avea si emotii intense.

Persoanele sensibile au un sistem fizic si emotional sensibil. Cu totii primim informatii de la sistemul nostru nervos si cu totii reactionam ca atare. In cazul oamenilor sensibili, intrucat perceptia este intensa, de multe ori este nefiltrata. Tot specialistii Elite Daily sustin ca a fi o persoana sensibila nu are legatura cu a fi introvert sau extrovert. Ce percep oamenii sensibili mai intens in exterior? Mirosuri, zgomote, atingeri, comportamente umane, emotii umane si conexiuni, atmosfera unei incaperi sau a unei persoane, energia pe care o persoana o emite.

