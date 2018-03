Untul de karite (sau untul de shea) este produs in mod natural de arborele Butyrospermum Parkii, care creste in Africa de Centru si de Vest. Fructele produse de acest arobore sunt asemanatoare nucilor. In interiorul lor se afla o crema alba, grasa in mod natural. Prin prelucrarea acesteia, se obtine o pasta galbuie: untul de karite. Acesta este folosit in stare naturala sau in industia cosmetica pentru produsele de infrumusetare.

Care sunt beneficiile untului de karite pentru frumusete.

Untul de karite are numeroase proprietati reparatoare. El inmoaie pielea si o hraneste in profunzime, fiind in acelasi timp un foarte bun hidratant.

Acest produs natural este bogat in vitaminele A, D, E, F, in latex si substante care impiedica transformarea in sapun. Daca alegi sa folosesti untul de karite in stare naturala, trebuie sa stii ca acesta este un produs total diferit de celelalte. Nu va functiona incalzirea untului de karite cu uscatorul de par sau la microunde.

Trebuie fie sa il incalzesti usor pe baie de aburi, fie sa iei o bucatica in maini si sa il freci pana devine ulei.

