Am descoperit cele mai eficiente remedii naturale de frumusete in cufarul cu “vechituri”. Stiti vorba aceea care blameaza pe cel ce nu-si cunoaste trecutul? Ei bine, azi am cautat in trecutul beauty case. Altfel spus, am descoperit pe Bustle cele mai eficiente trucuri de frumusete pe care le foloseau mamele si bunicile noastre.

foto interior si prima pagina: Jacob Lund Shutterstock

Sigur stii despre ce vorbim, pentru ca toate am auzit povestile despre cele mai folosite remedii naturale de frumusete, din generatie in generatie. Si sigur te-ai intrebat daca au eficienta. Ei bine, unele sunt mituri, insa altele sunt cu adevarat de pus in practica, la tine acasa.

Pentru o piele sanatoasa si frumoasa este esential sa stii care remedii naturale de frumusete te pot ajuta si care, dimpotriva, sunt pierderi de timp sau chiar iti pot irita tenul. In plus, vei descoperi solutiile de beauty cu ingrediente naturale in care merita sa investesti.

Fie ca iti doresti sa ai pielea mai frumoasa, fie ca vrei un par mai puternic sau poate vrei sa ascunzi mici defecte si imperfectiuni estetice, am gasit solutiile traditionale. Iata sase remedii naturale de frumusete pe eficienta carora femeile din generatiile anterioare jura!

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro