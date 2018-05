Suntem precum luna. Avem o față luminată și una cufundată în întuneric. Atunci când înțelegem că ambele fac parte din noi și le acceptpăm, devenim în sfârșit, întregi. Iată trei pași prin care poți transforma întunericul în lumină.

foto interior si prima pagina: Mila Supinskaya Glashchenko Shutterstock

1. Îmbrățișează incertitudinea și transformă-ți frica în busolă

Seneca spune că întregul univers se află în incertitudine. Dacă este așa, de ce să nu îndrăznești să faci lucruri pe care nu le face toată lumea? Fă ceea ce vrea inima ta, deoarece ea îți știe scopul în viață. Da, vei fi speriată și vei păși pe teritorii necunoscute, dar nimeni nu poate fugi de asta. Teama și incertitudinea sunt tovărașii noștri de drum permanenți. De tine depinde însă să nu îi lași să preai controlul și să stea cuminți pe scaunul din spate. Folosește frica ca pe o busolă care îți arată direcția în care te poți dezvolta.

2. Folosesște-ți durerea pentru a crea arta.

Transforma-ți durerea în artă nemuritoare. Există atât de multe moduri în care te poți exprima artistic. Poți scrie cântece, crea filme inspirationale sau o carte care va schimba vieți. De asemenea, poți sprijini o fundație sau ajuta mediul înconjurător. Ideea este să transmuți energia durerii în ceva util, ceva care să îi inspire pe ceilalți. Indiferent de alegere, nu te gândi dacă este bun sau rău atâta timp cât contribuie la eliberarea ta.

3. Infruntă-ți umbrele și împacă-te cu demonii tăi

Lumina și întunericul există în fiecare dintre noi Prin urmare, ne confruntăm din când în când cu umbrele și întunericul din noi. Deși sunt în mod obișnuit portretizate ca fiind rele, ele sunt o parte a naturii noastre iar soluția pentru a le îmblânzi este a le conștientiza și accepta. Altfel, fac ravagii. Umbrele și demonii interiori sunt un rezultat al rănilor vechi. Prezență lor sugerează că există o parte din noi care are nevoie de vindecare, un fel de blocaj care ne împiedică să progresăm. Odată ce facem pace cu treutul și vindecăm ceea ce are nevoie de vindecare, umbrele și demonii interiori își pierd puterea și încetează să ne mai bântuie din nou. Este momentul în care iubirea de sine devine posibilă. In acel moment, te iubești pe tine în întregime, cu întunericul și lumina ta neconditionata.