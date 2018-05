M-am schimbat atât de mult în ultimul an și am trecut prin atât de multe încât am crezut că nu mă voi mai putea ridica niciodată de la pământ.

Au existat atât de multe momente în care am simțit că aceste furtuni dureroase îmi vor frânge inima în bucăți. Însă nu a fost așa... ele m-au ajutat să mă maturizez și mi-au arătat adevărata mea forță interioară.

foto interior si prima pagina: lassedesignen Shutterstock

Aceste lovituri primite de la viață au devenit cadouri frumoase pentru mine. Știu că am evoluat pentru că acum mă simt mai puternică ca niciodată și am în suflet mai multă pace interioară.

Iată câteva dintre cele mai valoroase lucruri pe care le-am învățat în această perioadă:

1. Iertarea nu este întotdeauna ușoară

De foarte multe ori inima este plină de ură pentru persoana care ți-a greșit și te-a rănit. Simți că nu poți merge mai departe, e prea dificil pentru tine pentru a găsi puterea de a ierta. Cu toate acestea, de îndată ce ierți omul respectiv și te ierți și pe tine pentru ce ai făcut, permiți inimii să se liniștească. În viața ta apare compasiunea. Îți dai seama că faci asta nu pentru oamenii din jurul tău, ci pentru liniștea ta.

2. Tu ești emoție

Este timpul să îți asumi responsabilitatea deplină pentru emoțiile tale, sentimentele tale, acțiunile tale... pentru orice. O astfel de obligație îți oferă libertate. Nu mai dai vina pe ceilalți pentru ce se întâmplă în viața ta și încerci să creezi schimbări pozitive pentru a îți fi bine.

Au fost atât de multe momentele în care m-am simțit fără speranță, descurajată. Încercam să mă ridic de la pământ, însă nu reușeam deoarece în capul meu era aceeași întrebare "De ce eu? De ce mi se întâmplă mie toate?". Însă mi-am dat seama că Universul are un plan pentru mine. Dacă a ales să mi se întâmple asta, știe că nu este potrivit pentru mine. Știe că îmi trebuie altceva. Așa că am învățat să mă simt în siguranță în astfel de momente și să privesc în sufletul meu pentru a găsi puterea de a merge mai departe.

4. Rugăciunea este puternică

Toți avem îngeri care sunt alături de noi de-a lungul vieții. Nu suntem niciodată singuri. Este timpul să vorbești cu îngerul tău, cu Dumnezeu, cu Universul, să spui ce ai pe suflet și să cauți răspunsuri la întrebările tale. Poate că nu le vei primi chiar acum, însă la un moment dat acestea vor veni.

5. Lasă-te purtată de vânt

Lucrurile nu vor fi niciodată perfecte. Nu încerca să le faci să fie. Perfecțiunea este o percepție. Acceptă defectele, râzi de momentele nebune, de greșelile făcute. Acesta este momentul în care viața începe să devină distractivă și înveți să te bucuri cu adevărat de drumul pe care mergi.

6. Oferă iubire

Fii un exemplu. Zâmbește mai des (însă zâmbește din inimă). Continuă să împărtășești bunătate, iubire și fericire oamenilor din jurul tău (chiar și celor necunoscuți - un zâmbet poate schimba starea de spirit a unei persoane).

7. Ai grijă de corpul tău

Corpul tău este casa în care sufletul tău trăiește. Mănâncă sănătos și creează o legătură clară între minte, trup și spirit.