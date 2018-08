Sindromul colonului iritabil, colita, disconfort abdominal, diaree cronica sau infectioasa- toate aceste reprezinta indicatori ai unei functionari deficitare a sistemului digestiv. Pentru o stare de bine si o functionare normala a intestinului este esentiala protejarea acestuia cu suplimente care sa ofere suport impotriva acestor tulburari gastro-intestinale.

Intestinul joaca un rol esential pentru buna functionare a organismului deoarece aici are loc absorbtia substantelor nutritive din alimentele ingerate, proces extrem de important atat pentru digestie, cat si pentru metabolizarea energiei. In plus, microflora intestinala actioneaza ca o bariera protectoare care previne multiplicarea bacteriilor daunatoare, sustinand astfel sistemul imun.

Probioticele sunt microorganisme ingerate prin hrana sau suplimentele nutritive, care imbunatatesc sanatatea microbiana a tractului digestiv. Beneficiul lor principal este acela ca intaresc imunitatea sistemului intestinal, esentiala pentru starea de sanatate in general.

Dezechilibrul dintre bacteriile benefice si cele nocive cauzeaza tulburari digestive manifestate prin balonare, crampe, tranzit greoi, intoleranta la anumite alimente, scaderea imunitatii sau chiar afectiuni ale pielii.

Constientizand importanta culturilor vii pentru sanatatea intregului organism, OptiBac Probiotics ofera o gama complexa de probiotice pentru afectiuni specifice, avand la baza cele mai cercetate tulpini din lume. Studiile clinice sustin eficienta produselor Optibac, a caror formulare este rezistenta la aciditatea din stomac si nu necesita refrigerare.

Concentratia de bacterii vii ramane viabila cand ajunge in intestin si este garantata pana la data de expirare a produsului.

Optibac Probiotic Saccharomices boulardii (16 capsule) are o concentratie de 5 miliarde bacterii vii/capsula si se recomanda pacientilor care se confrunta cu diaree cronica sau infectioasa, candida, colita si intestin iritabil. Acest probiotic ajuta la eliminarea bacteriilor daunatoare care provoaca infectia si accelereaza vindecarea. Saccharomices boulardii de la OptiBac este un microorganism unic si natural pe care s-au realizat cercetari multiple care au dovedit rezistenta la aciditatea stomacului si eficienta sa ca adjuvant in tratarea diareei si a toxiinfectiilor alimentare.

Administrat pe termen lung, Saccharomices boulardii neutralizeaza si elimina toxinele din intestin si curata colonul.

