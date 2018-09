Intotdeauna am fugit de despartiri. Am avut chiar o perioada in care, cred ca in mod inconstient, alegeam sa ma despart pentru a nu trai durerea despartirii provocata de alcineva. Imi construiam povesti ca sa ma conving ca acela nu era bun pentru mine, cum sunt sigura ca si tu ai facut poate la un moment dat din teama de a nu fi ranita. Si da, am stat si in relatii toxice.

Cert este ca in toata viata mea am trecut si prin despartiri care au lasat durere si triste in urma lor. Multi ani nu am stiut cum sa trec mai usor peste aceste momente de care as fi facut orice sa scap. In momentele in care ajungeam acasa si eram singura durerea isi facea simtita prezenta si mai mult. De aceea multi ani am fugit de singuratate cat am putut.

Ceea ce nu stiam era ca cu cat fugeam mai mult de durere, dar vorbeam cu fiecare prieten in parte despre ce traisem in acea relatie, rumegand povestea la nesfarsit, cu atat faceam ca suferinta sa se simta si mai tare.

