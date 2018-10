Energia se plimba cu ajutorul respirației; așadar, în momentul în care inspirăm, noi luăm energie pentru tot corpul. Când învățăm să fim conștienți asupra respirației, îmbunătățind calitatea acesteia, îmbunătățim și calitatea acestei forțe vitale de viață (energia) în interiorul și în jurul nostru.

foto interior si prima pagina: Bruce Rolff Shutterstock

O variantă foarte bună de a crește energia pozitivă și de a aduce pace și armonie nu doar în sufletul, ci și în jurul nostru (în întreaga noastră viață), este de a asculta mantre.

Fiecare mantră sacră produce o vibrație și un sunet unice care, atunci când este auzit, este capabil să stimuleze diferite zone ale creierului, generând rezultate pozitive care includ claritate, relaxare, conștientizare și vindecare naturală.

Mai mult, o mantră poate fi practicată în timp ce te concentrezi asupra unei anumite părți a corpului fizic care trebuie vindecat, cum ar fi un organ sau o parte a corpului.

Din punct de vedere spritual, aceste mantre vindecătoare te ajută să reafirmi atitudini pozitive despre tine și să îți eliberezi sufletul de obiceiurile negative. De asemenea, te ajută să îți reamintești că ești conectată cu natura, cu Universul.

Iată care sunt aceste mantre:

1. Ek Ong Kar Sat Gur Prasad - The Magic Mantra to convert negative to positive (00:00)

2. Om Tare Tuttare Ture Soha - The Green Țara Mantra (10:41)

3. Adi Shakti Mantra (21:30)

4. Tohi Mohi Mohi Tohi (30:50)

5. Om Shri Anantaha (40:55)

6. OM Mantra Chants (50:25)