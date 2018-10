În societatea în care trăim, tot mai mulți oameni suferă de depresie. De fapt, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 350 de milioane de oameni au un anumit fel de depresie cu care se confruntă. Chiar dacă nu ai o tulburare mintală, te poți simți ușor depresiv, deprimat din când în când din cauza tuturor schimbărilor care te iau pe nepregătite și îți schimbă planurile.

foto interior si prima pagina: Irina Alexandrovna, Shutterstock

Pentru a te ajuta să rămâi pe linia de plutire în viață, am adunat câteva citate de suflet care vor reuși să te liniștească și să te ajute să vezi partea bună a lucrurilor. Iată care sunt acestea:

1. Eșecul este doar oportunitatea de a o lua de la capăt, de data aceasta într-un mod mai inteligent. – Henry Ford

2. Când n-am mai avut nimic de pierdut, am câștigat totul. Când am încetat să mai fiu cine eram, m-am găsit pe mine însumi. Când am cunoscut umilința, chiar și atunci, mi-am continuat drumul și am înțeles că eram liber să-mi aleg soarta. - Paulo Coelho

3. Poate te vei confrunta cu multe înfrângeri, dar nu trebuie să te lași învins. De fapt, s-ar putea să fie necesar să te confrunți cu obstacole, pentru a ști cine ești, din ce poți să te ridici și cum poți să o scoți la capăt. – Maya Angelou

4. Mulţi dintre cei care eşuează o fac pentru că nu şi-au dat seama cât de aproape au fost de succes înainte de a renunţa. – Thomas Edison

5. Nimic nu este permanent în această lume nebună. Nici măcar necazurile noastre.- Charlie Chaplin

6. Sunt momente în viață când trebuie să ne credem orbește în intuiție. De aceea e așa important să lași anumite lucruri să treacă. Să le dai drumul. Să te desprinzi de ele. Oamenii trebuie să înțeleagă că nimeni nu trișează, uneori câștigam, alteori pierdem. Nu aștepta să ți se dea ceva înapoi, nu aștepta să ți se recunoască efortul, să ți se descopere geniul, să ți se înțeleagă iubirea. Încheie niște etape. Nu din orgoliu, din neputință sau mândrie, ci pur și simplu pentru că acel lucru nu se mai potrivește cu viața ta. Închide ușa, schimbă discul, fă curat în casă, șterge praful. Încetează să mai fii cine erai și transformă-te în cine ești.

7. Toate visurile noastre devin realitate dacă avem curajul să le urmăm. – Walter Elias

8. Oamenii spun de multe ori că nu reușesc să își păstreze nivelul de motivație. Ei bine, nici efectele dușului nu sunt eterne – de aceea este recomandat zilnic! – Zig Ziglar

9. Nu putem schimba viaţa! Noi putem schimba doar modul în care trăim viaţa. Orice moment este cel mai bun moment şi orice loc este cel mai bun loc. – Tishan

10. Asumă-ți responsabilitatea pentru viața ta. Înțelege că tu ești singurul care te va duce acolo unde vrei. Nimeni altcineva nu o va face.” – Les Brown

11. Ai curajul să îți asculți inima și intuiția! Ele știu deja ceea ce vrei tu să devii cu adevărat. – Steve Jobs

12. Viața este 10% ceea ce ți se întâmplă și 90% cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. – Charles R. Swindoll

13. Este imposibil să trăiești fără să eșuezi la ceva, decât dacă trăiești atât de prudent încât mai bine n-ai fi trăit deloc, caz în care, ai eșuat din start. – J.K. Rowling

14. Toate necazurile pe care le-am avut, toate supărările și obstacolele m-au întărit. Poate nu-ți dai seama atunci când ți se întâmplă, dar să ți se întoarcă spatele poate fi cel mai bun lucru pentru tine. – Walt Disney

15. Bucură-te de lucrurile mărunte deoarece, într-o zi ai putea să-ţi dai seama că acestea au fost cu adevărat măreţe. – Robert Brault

16. Dacă nu poți să zbori, aleargă, dacă nu poți fugi, mergi, dacă nu poți merge, târăște-te, dar indiferent de ce alegi, trebuie să continui să mergi înainte. – Martin Luther King

17. Nu te lăsa împins de probleme. Lasă-te condus de visuri. – Ralph Waldo Emerson

18. Oamenii sunt triști deoarece sunt prizonieri în povestea lor personală.Toată lumea crede că obiectivul vieții acesteia este să urmezi un plan. Nimeni nu se întreabă dacă acest plan este al lui sau a fost creat de altcineva.

19. Ai răbdare și fii puternic. Într-o zi, durerea pe care o simți îți va fi de folos.” – Ovidius

20. Viața este că mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul trebuie să continui să mergi înainte. – Albert Einstein