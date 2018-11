Fiecare dintre noi are o grădină interioară. Insă, furate de mirajul vieții cotidiene, uităm să o mai hrănim. Ba chiar uităm că există. Atunci când grădina noastră interioară se ofilește, apar stările de disconfort. Trupul nostru nu mai funcționează la parametri maximi iar în piept simțim un gol.

Grădina noastră interioară este sufletul nostru. Este partea luminoasă din noi înșine, sursa noastră primordială de energie, de iubire, de sănătate. Atunci când ne hrănim grădina noastră interioară, viața noastră devine un permanent prilej de încântare și de recunoștiință. Asta nu înseamnă că nu ne mai confruntăm cu provocări - acestea fac parte din procesul de învățare, însă identificăm mult mai repede și mai ușor soluțiile și lecțiile. In loc să rămânem înțepenite în situație și să ne plângem, găsim rezolvarea și mergem mai departe. Mai împlinite, mai înțelepte, mai sigure pe noi.

Atunci când îți cultivi grădina interioară, ești în contact cu dimensiunea magică a existenței. Iți dai seama că viața nu se reduce la ceea ce percepem cu cele cinci simțuri. Ai trăit-o deja. Atunci când te-ai îndrăgostit. Sau când ți-ai ridicat ochii din telefonul mobil, uimită de un apus de soare sublim, pe care ai simțit nevoia să îl împărtășești imediat cu prietenii tăi de pe Facebook. Sau când te-ai implicat trup și suflet într-o activitate iar timpul a stat pe loc. Sau când te-ai gândit la o persoană și acea persoană te-a sunat în acel moment. Și alte momente care au cultivat în tine sentimetele de apreciere și recunoștiință și senzația că orice este posibil. Care ți-au arătat puterea pe care o ai de a manifesta în viața ta orice îți dorești cu inima, din inimă.

Grădina interioară are nevoie de apă, de lumină, de căldură la fel ca și o grădină obișnuită. Are nevoie de grija și de atenția ta zilnică. Atunci când te ocupi să primească tot ce are nevoie, ea înflorește și o dată cu ea, și existența ta. Petrece zilnic timp cu tine în grădina ta interioară, fă lucruri care îți plac, cultivă-ți talentele, îngrijește-ți trupul și mintea. Asigură-te că o cureți de buruieni, de acele gânduri, obiceiuri, credințe care interferează cu pacea ta interioară.

Cultivă în grădina ta interioară recunoștința, aprecierea, bucuria, iubirea, compasiunea, toleranța, bunătatea, blândețea, generozitatea iar viața ta îți va oferi zilnic motive pentru a le amplifica. Cultivă-ți grădina interioară pentru a trăi o viață extraordinară.