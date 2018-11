Apa micelara este una dintre inovatiile din industria cosmetica ce s-au raspandit cu rapiditate in intreaga lume. A fost creata in Franta si a devenit un must have in materie de produse cosmetice pentru numeroase femei. Apa micelara permite o demachiere rapida, completa, delicata cu pielea. Contine particule numite micele care dizolva rapid farduri, sebum, murdarie, fara sa fie necesara clatirea. Dar in afara scopului pentru care a fost creata, apa micelara mai poate fi folosita si in alte moduri. Iata cateva dintre intrebuintarile inedite ale apei micelare:

foto interior si prima pagina: g-stockstudio Shutterstock

Ai testat cateva produse cosmetice? Sau esti in masina, ti-ai refacut machiajul si vrei sa-ti cureti mainile? Datorita formulei sale care nu necesita clatire, apa micelara este excelenta pe post de solutie pentru curatarea mainilor. Aplica numai cateva picaturi, maseaza, apoi sterge cu un servetel curat.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro