Apa micelară Jonzac: mai mult decât revigorare naturală pură cu multiple beneficii

Ei bine, încă o dată mi s-a confirmat că nu mereu presupunerile mele sunt valide, că nu am chiar cele mai bune argumente până nu testez și altceva. Deși este recunoscută ca fiind un produs cosmetic 2 in 1, apa micelară Jonzac face mai mult de atât.

Adică se numește astfel pentru că este concepută pentru a fi și demachiant și loțiune tonică, însă ce au pierdut din vedere cei care i-au atribuit această denumire de 2 in 1 este că, înainte de orice, este de la sine o apă micelară, iar împreună cu celelalte două beneficii, ar reieși că e cam... 3 in 1. Dacă nu mai mult, dacă stau bine să mă gândesc...

Ce-mi place la această apă micelară Jonzac Reactive este că e calmantă, are un grad foarte ridicat de tolerabilitate inclusiv (sau în special, aș zice) pentru tenul sensibil sau cu probleme, care se irită ușor. Cred că e apa micelară cu care tenul meu, iritat de la soare pe timp de vară, la care am uneori alergie, s-a împăcat cel mai bine. Mai ceva decât cu apa termală Jonzac de care v-am mai povestit. Dar acest lucru e poate și pentru că apa micelară Jonzac din gama Reactivate are 15% apă termală bio extrasă din izvor de la peste 1800 metri adâncime, certificată de Academia Medicală Franceză.

Eu am tenul mixt, uneori în zona T pielea mi se descuamează ușor, se deshidratează și se usucă, devine sensibil și ușor iritabil. Așa că această apă micelară îl ajută mult în această privință. Curăță cu ușurință toate impuritățile de pe ten, hidratându-l, calmându-l și făcând zona T una cu restul feței, ca și cum descuamările ar fi fost poveste. Așa că o iubesc mai ales pentru asta!

De altfel, această loțiune micelară Jonzac face parte din gama Reactive de produse Jonzac, ceea ce reprezintă faptul că luptă cu problemele unui ten inclusiv foarte dificil, extrem de sensibil, „reactiv”, în sensul că este atât de sensibilizat încât reacționează extrem și puternic la orice agent iritant din jur, fie el și hipoalergenic. Iar apa micelară Jonzac se mai regăsește și în gamele Sublimactive (antiîmbătrânire), Pure (purifiantă) și Rehydrate (puternic hidratantă) ale sub-brandului franțuzesc Léa Nature.

Și pentru că funcționează și ca loțiune tonică, este foarte revigorantă pentru ten și, fiind antibacteriană (că e micelară, e prin definiție așa), ajută în lupta cu acneea, fie ea și permanentă. Mai ales că este cu apă termală cicatrizantă și indicată inclusiv pentru tenul sensibil, fiind hipoalergenică – aș spune chiar deloc iritantă, dimpotrivă!

Ca orice apă micelară, și acest produs este descris ca unul demachiant. Deși nu cred în puterea apei termale ca demachiant (pentru mine, produsele de bază trebuie lăsate să-și facă funcțiile de bază, iar apa micelară e clar un produs care nu a fost conceput inițial ca simplu demachiant), ei, bine, apa micelară Jonzac mi-a demonstrat că poate fi utilizată cu succes și cu acest scop. Rămăsesem într-o seară fără demachiantul meu, așa că am fost nevoită să apelez la ea. Hmmm... bine am făcut! :D

A curățat machiajul și impuritățile ca și cum n-aș fi folosit altceva decât demachiant. În acest sens, aș umple un borcan cu dischete demachiante și aș turna peste ele suficientă apă micelară Jonzac astfel încât să se îmbibe cu substanța și să am la îndemână gata pregătite dischetele pentru demachiere, ca pe niște șervețele demachiante, mai ales în serile când ajung târziu acasă și mor de lene să mă demachiez.

