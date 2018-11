Într-o zi, am mers acasă de la birou pe jos. Pe cer era o lună frumoasă care se juca în spatele norilor. Pentru a nu lăsa să treacă acest moment, am făcut repede o poză și am continuat drumul către casă, fiind atentă la cum luna mă urmărește.

În acea seară am ajuns să mă gândesc la cât de mici suntem în acest Univers. Totul este atât de întins, de vast, încât noi reușim să vedem o singură lună. Planeta noastră este doar una dintre multele planete din sistemul nostru lsolar, care face parte din miliardele de galaxii care există în acest Univers.

Dacă planeta noastră este doar un mic punct în acest vast Univers, noi ce suntem? Niște punctulețe și mai mici?

Dar, pe de altă parte, noi trăim pe o planetă care este capabilă să întrețină viața. O planetă foarte rară. Așadar, chiar dacă suntem mici punctulețe, asta nu înseamnă în mod automat că suntem neimportanți. Că nu putem lăsa un impact în urma noastră.

Nu înseamnă că tot ceea ce facem este inutil. Noi suntem aici, avem un scop, trăim cu un motiv. Conștientizăm ce se întâmplă în jurul nostru, avem o gândire emoțională.

Indiferent de cât de lipsită de sens pare să fie existența noastră când ne gândim la imensitatea Universului, trebuie să ne concentrăm și asupra noastră și a acțiunilor noastre.

Chiar dacă suntem un punctuleț mic într-un Ocean de punctulețe, fără noi, oamenii, și celelalte organisme vii de pe această planetă, pământul ar fi putut să își piardă scopul.

Așadar, în loc să ne gândim la cât de micuți suntem în acest Univers fascinant, putem să folosim mai bine scurta noastră vizită pe acest pământ pentru un sens adevărat.

Nu știu care sunt planurile tale, însă eu am multe de povestit. Am multe de făcut. Am oameni de ajutat. Am zâmbete de oferit. Am suflete de vindecat. Am inimi de iubit. Am munți pe care vreau să îi urc, am temeri pe care vreau să le depășesc, am obstacole de trecut.

De ce? Pentru că lumea mea este importantă. Pentru că și eu am Universul meu mic.

Nu suntem doar niște punctulețe. Avem o minte proprie, luăm propriile decizii, răspândim emoții, împărtășim un scop.