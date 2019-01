Pentru multi dintre noi anul 2018 a fost unul zbuciumat. Cu de toate. Cu fericire si tristete. Cu momente frumoase si momente mai putin frumoase. Cu lectii de viata. Cu pierderi. Dar am rezistat si, in ciuda tuturor loviturilor, am mers mai departe. Am reusit sa il infrangem. Poate ca am renuntat la multe lucruri si persoane. Poate ca nu suntem acolo unde ne doream sa fim. Poate ca aveam alte visuri pentru noi. Insa am ajuns in 2019... si avem sansa unui nou inceput.

foto interior si prima pagina: lassedesignen, Shutterstock

Este momentul sa inveti sa ai grija de tine, de sufletul tau. Este momentul sa renunti la toate aspectele negative din viata ta. Este momentul sa te indepartezi de toti oamenii toxici care te fac sa suferi. Este momentul sa lupti pentru a fi fericita.

Este momentul sa nu mai lasi ca alte persoane sa ia decizii pentru tine. Fraiele vietii tale sunt chiar in mainile tale, tine-le bine si invata sa le folosesti cu incredere si, cel mai important, cu rabdare. Bazandu-te pe intuitia ta si nu pe ce iti spun oamenii din jurul tau.

Esti aici. Ai reusit sa treci peste tot. Priveste in jurul tau. S-au schimbat atat de multe. Tu te-ai schimbat, te-ai transformat intr-o femeie cu adevarat puternica. Ti-ai invatat lectiile si ai mers mai departe. Nu te-ai oprit (si daca ai facut-o, a fost doar pentru cateva clipe). De acum inainte lucrurile se vor imbunatati. Totul va reveni pe fagasul lor normal, iar tu vei putea sa te bucuri cu adevarat de viata.

Accepta viata pe care o ai. Nu te mai concentra asupra lucrurilor pe care nu le detii si care, poate, te-ar face fericita. Indreapta-ti atentia asupra tuturor binecuvantarilor pe care le ai, asupra oamenilor minunati care te inconjoara, asupra visurilor pe care ai reusit sa ti le implinesti. Nu trai viata altor persoane, traieste doar viata ta.

S-ar putea sa nu ai totul (sa iti dau o veste: nimeni nu are totul), insa ai suficiente pentru a fi fericita. Toata lumea din jurul tau este mai bine, mai fericita. Alege sa fii si tu. Poarta zambetul frumos pe care il ai zi de zi pe buze.

Incearca sa fii mai fericita.

Incearca sa fii cea mai buna versiune a ta chiar daca trebuie sa renunti la multe lucruri. Incearca sa ii faci pe cei pe care ii iubesti mai fericiti chiar daca din cand in cand ajungi sa ii mai dezamagesti.

Nu lupta pentru a supravietui, lupta pentru ca vrei sa fii fericita, vrei sa te bucuri de viata.

Opreste-te sa te mai compari cu alte persoane. Renunta sa ramai in zona de confort. Singura persoana care merita atentia ta esti tu. Singura persoana care merita inima si sufletul tau esti tu. Singura persoana cu care trebuie sa iti petreci timpul esti tu.