Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Berbec - Ai nevoie sa inveti sa iti asculti intuitia

Chiar daca oamenii din jurul tau au suflet bun si iti vor doar binele, de data aceasta ar fi bine sa asculti de sfaturile lor, insa cand vine vorba de luarea unei decizii importante sa incerci sa iti asculti intuitia. Doar sufletul tau stie de ce are nevoie pentru a fi cu adevarat fericit.

Taur - Ai nevoie sa ai mai multa incredere in tine

Nu iti mai amana taskuri importante pentru ca iti este teama sa iesi din zona de confort. Da, sunt lucruri noi, usor dificile sau uneori chiar intimidante pentru tine, insa asta nu inseamna ca nu te vei descurca. Ai incredere in tine, poti mai mult decat crezi tu.

Ziua de luni este pentru evaluarea angajamentelor si sarcinilor pe care le-ai tot amanat in saptamana care tocmai ce s-a incheiat. In aceasta perioada trebuie sa inveti sa iti manageriezi mai bine timpul astfel incat sa nu mai ajungi in aceasta situatie niciodata pentru ca tot tu trebuie sa tragi de tine si sa te ocupi de toate.

Rac - Ai nevoie sa inveti sa te apreciezi

Nimeni nu o va face daca nici macar tu nu o faci. Nu mai astepta validare de la nicio persoana; incearca sa privesti in sufletul tau, sa fii mandra de tine, sa te apreciezi pentru ceea ce esti si tot ce ai reusit sa faci pana acum. Esti minunata, draga mea!

Leu - Ai nevoie de iubire

Partenerul de cuplu a fost destul de prins cu treburile profesionale in ultima perioada, motiv pentru care te-ai simtit putin cam neglijata. Din fericire, lucrurile se schimba, iar tu vei primi tot mai multa iubire in aceasta saptamana; esti mai fericita ca niciodata.

Fecioara - Ai nevoie sa inveti sa iti gestionezi viata financiara

Nu cheltui mai mult decat iti poti permite. Trebuie sa inveti sa fii mai chibzuita si sa faci si cateva economii pentru perioadele mai putin roz, cand nu vrei sa te bazezi pe nimeni, ci doar sa te descurci cu ce ai. Tot in aceasta saptamana este posibil sa primesti o oferta de colaborare interesanta.