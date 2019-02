Iata care este mantra de care sufletul tau are nevoie in luna februarie.

foto interior si prima pagina: Tithi Luadthong Shutterstock

Berbec - Aleg sa fiu fericita

Singurul lucru de care ai nevoie in luna februarie este fericire si liniste sufleteasca. Ai trecut printr-o perioada destul de aglomerata si dificila si tot ce iti doresti este sa ai putin timp pentru tine, sa te relaxezi, sa iti asculti gandurile si sa acorzi mai multa atentie sufletului tau.

Taur - Sunt tot ce am nevoie

Incearca sa te concentrezi asupra tuturor lucrurilor pe care ai reusit sa le rezolvi pana acum si care au avut rezultate frumoase. Esti mai fericita decat crezi, trebuie doar sa inveti sa fii recunoscatoare pentru fiecare aspect frumos al vietii tale. Traieste viata ta pentru a iti vedea sufletul implinit.

Este timpul sa faci un pas in spate si sa inveti sa permiti timpului sa isi joace cartea, sa puna lucrurile in ordine si sa iti aduca linistea dupa care tanjesti atat de mult. Uneori lucrurile nu ies asa cum iti doresti si asta este in regula. Nu lupta cu morile de vant.

Rac - Doar faptul ca traiesc este un lucru maret

Trebuie sa inveti sa fii recunoscatoare Universului pentru lucrurile marunte care apar in viata ta. Traiesti si asta este tot ce conteaza; o noua zi inseamna un nou dar, o noua posibilitate de a face tot ce iti sta in putinta pentru a fi cu adevarat fericita.

Leu - Sunt recunoscatoare pentru toate lectiile de viata

Tot ce ai trait pana acum te-a ajutat sa ajungi unde esti; fiecare obstacol pe care l-ai trecut, fiecare batalie pe care ai castigat-o, fiecare lupta pe care ai dus-o... toate acestea te-au conturat in persoana care esti acum. Fii recunoscatoare pentru tot ce ai invatat si mergi mai departe cvu viata ta.

Fecioara - Impart bucurie la tot pasul

Alege sa zambesti mai des. Alege sa te bucuri de viata. Alege sa vezi intotdeauna partea plina a paharului. Nu uita ca fericirea chiar este o alegere; nu o cauta in alta parte, nu o vei gasi pentru ca ea exista deja adanc in sufletul tau. Caut-o si bucura-te de ea.