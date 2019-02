Relatiile sunt o parte frumoasa a vietii; legatura cu o alta fiinta umana este, fara indoiala, una dintre cele mai speciale experiente pe care viata ni le ofera. Desigur, in cadrul relatiilor ca si in multe alte lucruri in viata schimbarea este inevitabila.

foto interior si prima pagina: Aioka Shutterstock

In ciuda acestei fluctuatii aparent naturale, anumite relatii par sa reziste si sa dureze o vesnicie. Am gasit cateva dintre cele mai bune semne care sugereaza ca esti intr-o relatie cu sufletul tau pereche, o relatie de durata si pentru care merita sa lupti:

1. Esti tu insati. Nu ai nevoie de masti pentru ca nu iti este teama sa arati cine esti cu adevarat. Stii ca te protejeaza, ca te respecta si ca are grija de tine. Esti asa cum esti in realitate si te simti minunat.

Stiti ca sunteti o echipa si va ajutati de fiecare data. Esti alaturi de el si el este alaturi de tine in special in perioada schimbarilor (acestea sunt cele mai dificile deoarece uneori compromisurile sunt necesare).

3. Stii ca se poate incheia oricand. Esti suficient de matura sa te gandesti ca ceva se poate intampla astfel incat totul sa se destrame intr-o singura secunda. Din acest motiv nu te culci pe o ureche si lupti din greu pentru a il recuceri zi de zi pentru ca si el face la fel. In plus, va bucurati de fiecare zi cum stiti voi mai bine.

4. Intre voi nu exista comparatie si nici nu va exista vreodata. Sunteti o echipa, va bucurati de succesul fiecaruia, va sustineti, va sprijiniti pentru a va urmari visurile si a ajunge acolo unde amandoi va doriti.

5. Trecutul este trecut. Nu te intereseaza ce s-a intamplat in trecutul lui si nici pe el nu il intereseaza ce s-a intamplat in trecutul tau. In schimb, va acceptati bagajele emotionale pentru ca stiti ca acestea fac parte din voi, va definesc si va concentrati foarte mult pe relatia si legatura dintre voi - pentru ca aceasta este singura care conteaza cu adevarat in aceste momente.