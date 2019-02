Trecătorii au scris pe această tablă cele mai mari regrete ale lor. Ghiciți care sunt?

Pe o stradă din New York a fost pusă o tablă uriașă pentru ca trecătorii să scrie care este cel mai mare regret al lor.

Adesea, când oamenii sunt întrebați despre regretele în viață, răspunsul lor este unul clasic "Nu am regrete.". În realitate, însă, toți ne gândim la acele lucruri pe care ar fi trebuit să le facem, acele drumuri pe care am fi vrut să mergem sau acele visuri pentru care ar fi trebuit să muncim mai mult. De câte ori nu am refuzat oportunități doar pentru a rămâne în zona de confort? De câte ori nu am închis singuri uși noi doar din cauza fricii de eșec? De câte ori nu ne-am tăiat singuri aripile doar pentru că nu am vrut să riscăm?

Pe o stradă din New York a fost pusă o tablă uriașă pentru ca trecătorii să scrie care este cel mai mare regret al lor. Oamenii nu au scris despre lucruri materiale (așa cum mulți s-ar aștepta), ci din contră - au ales să privească adânc în inima lor și să lase pe acea tablă regrete adevărate.

Acest filmuleț viral este o lecție pentru toată lumea. Să nu regretăm ce nu am făcut. Fiecare zi este o oportunitate de a ieși din zona de confort și de a ne urma visurile. Să profităm de timpul pe care îl avem pe acest pământ.

foto main: captura Youtube