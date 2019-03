De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 11-17 martie

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Berbec - Ai nevoie de rabdare

Treci printr-o perioada plina de schimbari pe plan profesional si trebuie sa inveti sa ai rabdare pentru ca lucrurile nu se vor intampla peste noapte; este un proces destul de lung, de durata, cu suisuri si coborasuri. Spre finalul saptamanii primesti un sfat foarte bun pe care intentionezi sa il pui in practica.

Esti destul de prinsa cu numeroase taskuri profesionale in aceasta saptamana; colac peste pupaza, partenerul de cuplu are nevoie de sprijinul tau moral intr-o problema mai delicata, personala. Faci tot posibilul sa gestionezi cat mai bine intreaga situatie si, in acelasi timp, sa ramai pe linia de plutire. Programeaza-ti o vacanta, ai nevoie de relaxare.

Gemeni - Ai nevoie de oameni sinceri

Aceasta saptamana pare sa fie una destul de interesanta, cu cateva schimbari si modificari neasteptate pe plan profesional. Ai nevoie sa fii inconjurata de oameni sinceri, care sa te influenteze pozitiv astfel incat sa faci cele mai bune alegeri in cariera. Pana atunci lasa-te condusa de intuitie.