Ce sunt limitele?

Limitele creează un spațiu fizic și emoțional între tine și oamenii din jurul tău. Ele arată oamenilor cum vrei tu să fii tratată - ce este bine și ce este nu.

Limitele sunt esențiale în toate relațiile pe care le avem - de la relația cu colegii de muncă și superiorii, la relația cu părinții, copiii, prietenii și așa mai departe. Acestea fac relațiile mai ușoare. Când nu stabilim limite, adesea devenim supărați, deranjați, uneori poate simțim că suntem luați peste picior - ceea ce nu este un lucru bun pentru noi sau pentru relațiile pe care le avem.

De ce îți este teamă să impui anumite limite?

Oamenii evită să impună limite din mai multe motive, însă teama este unul dintre cele mai întâlnite motive. Care sunt temerile principale:

- teama de oameni furioși;

- teama de a nu dezamăgi;

- teama de a fi văzută ca o persoană egoistă și dificilă;

- teama de a nu părea răutăcios;

- teama de a nu ruina o relație.

Cum să impui limite cu blândețe

Să începem prin a ne aminti că limitele impuse cu bunătate nu asigură că oamenii din jurul tău nu se vor supăra. Nu poți controla modul în care alte persoane răspund la acțiunile tale. Cu toate acestea, folosirea acestor sfaturi de comunicare poate ajuta la reducerea probabilității ca alții să răspundă furios.

1. Păstrează accentul pe sentimentele și nevoile tale

Impunerea unei limite este de a comunica de ce ai nevoie și ce aștepți de la persoanele din jurul tău. În acest proces este foarte important să atragi atenția atunci când te deranjează ceva, însă pe un ton foarte calm și liniștit astfel încât persoana din fața ta să nu se simtă amenințată sau arătată cu degetul și să nu devină defensivă.

Uneori, încerci prea mult să fii amabilă și ajungi să accepți sau să ierți prea multe. Alteori, nici măcar nu mai poți spune ce ai pe suflet. De cele mai multe ori trebuie, însă, să înveți să fii directă încă de la început astfel încât persoana din fața ta să înțeleagă cine ești cu adevărat și ce îți dorești de la relația cu ea. Spune ceea ce simți fără teamă.

3. Folosește un ton neutru când vorbești

Evită tonul impulsiv atunci când comunici cu oamenii din jurul tău. În mod ideal, alege un moment când atât tu, cât și persoana din fața ta sunteți calme, liniștite. De asemenea, nu permite să fii distrasă în timp ce faci acest lucru - nu folosi telefonul, televizorul sau nu permite altor oameni să intre în conversația importantă pe care o porți.

4. Ia în considerare nevoile celeialte persoane

Atunci când impui limite unei persoane încearcă să ții cont și de nevoile sale. Cu alte cuvinte, uneori compromisul este important - însă trebuie să te asiguri că nu ești singura persoană care îl face și că nu renunți la ceva semnificativ pentru tine.

Iată un exemplu despre cum să impui limite:

Situație: Te simți stânjenită și rănită când partenerul de cuplu face glume pe seama ta în fața prietenilor. L-ai rugat să nu mai facă asta în trecut și ți-a spus să fii liniștită că este doar o glumă.

Cum să impui limite cu blândețe în acest caz: "Dragule, aș vrea să vorbesc cu tine despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută, când au venit prietenii pe la noi. M-am simțit stânjenită când ai făcut glume cu privire la mâncarea pe care am pregătit-o. Știu că nu a fost cu răutate, însă m-ai rănit. Am simțit că nimeni nu apreciază munca pe care am făcut-o întreaga zi. Aș vrea să nu mai faci asta în fața altor oameni."

