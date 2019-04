Este in regula daca astazi simti ca NU MAI POTI

Permite-ti sa iei o pauza. O zi nu este o viata. O pauza nu inseamna infrangere.

In momentele mai putin frumoase, invata sa ai rabdare. Sa accepti ca viata este formata din urcusuri si coborasuri, sa iei o pauza si sa inveti sa te iubesti intre timp. Psihologii sunt de parere ca in situatiile dificile pentru ane calma si a scapa de stresul acumulat, de anxietate, de depresie, putem folosi cuvinte incurajatoare pe care sa ni le spunem de fiecare data cand putem. Acestea ajuta la calmarea sufletului, la vindecarea spirituala si psihologica.

Iata 12 fraze pe care sa le rostesti in momentele grele:

1. Sunt puternica si indraznesc sa merg mai departe. In mine exista puterea de care am nevoie pentru a imi rezolva problemele.

2. Este doar un moment greu, nu o viata grea. Lucrurile se vor linisti si vor intra pe fagasul lor normal.

3. Inca respir. Inca vad. Inca traiesc. Sunt aici si faptul ca sunt in viata este un adevarat privilegiu.

4. Renunt la toate gandurile care imi inunda mintea pentru ca stiu ca ele nu ma reprezinta. Sunt doar ganduri urate.

5. Nu imi este teama. Nici de schimbare, nici de ce urmeaza, nici de problemele pe care trebuie sa le rezolv. Puterea este in mainile mele.

6. Nu exista niciun pericol, totul este in mintea mea. Am situatia sub control, trebuie doar sa gasesc cea mai potrivita solutie pentru a o rezolva.

7. Sufletul meu este linistit si asta este tot ce conteaza in acest moment.

8. Gandurile, cuvintele si actiunile mele contribuie la fericirea si libertatea mea.

9. Intr-o zi aceasta durere va avea un sens. Universul imi pregateste ceva minunat.

10. Imi las destinul in mainile lui Dumnezeu. Stiu ca el are ceva maret pregatit pentru mine.

11. Trebuie sa invat sa fiu buna cu inima mea in aceste momente dificile. Ma am doar pe mine.

12. Putin cate putin, un pas mic inseamna ca nu ma dau batuta. Merg mai departe pentru ca stiu ca totul se va rezolva si va iesi si soarele pe strada mea.