Cele mai populare destinatii de vacanta din 2019

Sa gasesti cea mai buna destinatie de vacanta poate fi o misiune foarte dificila.

Probabil ai observat ca in fiecare an sunt unele locuri in care toata lumea isi doreste sa ajunga. De exemplu, in urma cu cativa ani toata lumea voia sa ajunga in Croatia. Anul trecut, parca toti si-au dorit sa viziteze Cuba. Se pare ca fiecare an aduce destinatii in trend, iar 2019 nu face exceptie.

Iata care vor fi cele mai populare destinatii de vacanta pentru acest an, potrivit purewow.com:

Ponta Delgada, Portugalia

Insulele Azore si capitala lor, Ponta Delgada, situata pe insula Sao Miguel, vor fi in centrul atentiei calatorilor anul acesta. In afara peisajelor spectaculoase, ofera numeroase muzee, forturi si cladiri care dateaza din secolul XVI. Este destinatia ideala pentru cei care vor o vacanta activa.

foto main: Boule, Shutterstock