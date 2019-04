Aceste 6 comportamente semnaleaza o stima de sine scazuta

Stima de sine scazuta, neincrederea in propriile forte si o imagine de sine negativa iti afecteaza comportamentul zi de zi, dar si toate celelalte aspecte ale vietii.

In ciuda a ceea ce cred multi oameni, stima de sine, increderea in propria persoana sau complexul de inferioritate nu se formeaza in timpul pubertatii. De fapt, toate acestea sunt create si stabilizate mult mai devreme.

Stima de sine se formeaza in primii cinci ani de viata

Un studiu revolutionar desfasurat la Universitatea din Washington a descoperit ca pana la varsta de cinci ani copiii au o stima de sine comparabila cu cea a unui adult.

Probabil cea mai surprinzatoare descoperire a fost faptul ca aceasta stima de sine dezvoltata la o varsta frageda ramane stabila de-a lungul vietii.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro