Nu te mai plange, esti exact acolo unde Universul vrea sa fii

Fa cateva schimbari in viata ta. Incepe cu inima ta. Incepe cu modul in care iubesti in mod natural. Incepe cu modul in care ii poti ajuta pe cei din jurul tau. Incepe sa te descoperi, sa afli mai multe despre tine, despre ce iti bucura sufletul si ce iti face inima sa rada.

Nu trebuie sa fii tot timpul in control asupra vietii tale. Uneori este bine sa iti pui destinul in mainile Universului, sa lasi ca divinitatea sa isi joace partea. Esti doar om, nu le poti stii pe toate. Nu trebuie sa fii perfecta, nu trebuie sa ai o viata fara griji si probleme. Iti este permis sa gresesti, iti este permis sa te intorci din drum, iti este permis sa nu stii incotro sa mergi atunci cand te vezi la o rascruce de drumuri. Dar nu tine prea mult la vinovatie, la teama, la jena pe care o simti pentru ca nu esti perfecta. Nimeni nu este perfect. Intr-o relatie complicata cu mine. 15 moduri de a te iubi mai mult Va fi bine. Poti simti toate starile pe care o persoana le simte. Poti lua pauza de la toate problemele pe care le ai. Cea mai mare responsabilitate a ta este sa ai grija de tine. Nu trebuie sa iesi in evidenta cu nimic special in fata oamenilor din jurul tau. Nu trebuie sa spui intotdeauna ce ai pe suflet. Iti este permis ca uneori sa fii trista, deprimata, sa nu mai gasesti niciun motiv pentru care sa fii recunoscatoare. Unde te afli acum este fix unde trebuie sa fii. Munca pe care o faci nu te defineste. Notele de la facultate nu te definesc. Problemele pe care le ai nu te definesc. Anxietatea nu te defineste. Trecutul nu te defineste. Relatiile nu te definesc. Cuvintele pe care le-ai spus nu te definesc. Aspectul fizic nu te defineste. Insa stii ce te defineste? Iubirea te defineste. Modul in care ai grija de tine te defineste. Ajutorul pe care il oferi oamenilor din jurul tau te defineste. Iertarea te defineste. Fa cateva schimbari in viata ta. Incepe cu inima ta. Incepe cu modul in care iubesti in mod natural. Incepe cu modul in care ii poti ajuta pe cei din jurul tau. Incepe sa te descoperi, sa afli mai multe despre tine, despre ce iti bucura sufletul si ce iti face inima sa rada. Aceasta lume are nevoie de dragoste mai mult decat orice. Dar nu orice tip de dragoste... ci de o dragoste buna, pura, sincera, fara limite. De o dragoste in care poti avea incredere. De o dragoste care creste aripi. De o dragoste care iti spune ca poti mai mult. De o dragoste care arata fix ca tine. Chiar daca nimic nu pare sa aiba sens acum, nu te opri. Continua. Ramai cu sufletul deschis. Treci prin durerea pe care o simti, mergi mai departe. Stiu ca este greu, insa daca nu ar exista problemele nu am aprecia momentele fericite. 15 Lucruri care se întâmplă în momentul în care înveți să te iubești așa cum ești Vizionare placuta