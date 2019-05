De ce te tot intorci in trecut cand stii ca meriti mai mult?

Eu stiu ca meriti mai mult. Eu stiu ca toata aceasta situatie te ajuta sa cresti, sa inveti din greselile facute si sa gasesti curajul de a merge mai departe. Eu stiu ca doare incredibil de tare, insa stiu si ca tu esti mai puternica decat aceasta durere pe care o simte sufletul tau.

Mult mai mult...

Nu toate relatiile se incheie in acelasi mod si nu toata lumea reactioneaza in acelasi fel. Insa durerea de inima este probabil cea mai dificila durere. Poate ca stii ca a fost decizia corecta, poate ca inca esti in stadiul de negare sau poate inca te gandesti ca ar fi existat o solutie pentru ca lucrurile sa mearga intre voi... indiferent de moment, inima doare. Sufletul iti plange. Si simti nevoia sa te intorci de unde ai inceput.

Zilele trec tot mai greu, noptile sunt tot mai grele, durerea este inca acolo... si parca nimic nu se schimba. Trecutul actioneaza ca un vartej care te prinde in el si nu iti mai da drumul.

Si parca vrei sa te intorci chiar daca stii ca meriti mai mult. Cu toate momentele dificile pe care le-ai avut, il vrei din nou in viata ta. Pentru ca te gandesti ca inima ta nu poate trai fara el.

Insa, draga mea, eu stiu ca poti. Eu stiu ca meriti mai mult. Eu stiu ca toata aceasta situatie te ajuta sa cresti, sa inveti din greselile facute si sa gasesti curajul de a merge mai departe. Eu stiu ca doare incredibil de tare, insa stiu si ca tu esti mai puternica decat aceasta durere pe care o simte sufletul tau.

Inima ta merita sa primeasca iubirea adevarata. Sa invete sa lase in spate trecutul, sa se vindece si sa invete sa mearga mai departe.

Pentru ca tu, draga mea, meriti mai mult. Meriti mult mai mult. Meriti acea iubire adevarata care nu iti va face niciodata rau voit. Meriti acea iubire care te face sa zambesti doar cand te gandesti la ea. Meriti acel respect pe care pana acum nu l-ai primit. Tu meriti totul... si mult mai mult.

"Toata lumea spune ca dragostea doare, dar acest lucru nu este adevarat. Singuratatea doare... Respingerea doare... Sa pierzi pe cineva drag doare... Invidia doare... Toata lumea confunda aceste lucruri cu dragostea, insa in realitate dragostea este singurul lucru care acopera toata durerea si poate face pe cineva sa se simta bine din nou. Dragostea este singurul lucru din aceasta lume care nu doare". - spunea Liam Neeson.

