Cred cu tarie ca in viata totul se intampla pentru un motiv

Poate ca acum ne este greu sa credem pentru ca vedem doar partea mai putin frumoasa a vietii. Ne intrebam de ce ni se intampla noua toate aceste situatii neplacute. Insa trebuie sa invatam sa facem un pas in spate si sa ne predam soarta in mainile Universului. Sa gasim zi de zi lucruri pentru care suntem recunoscatoare si sa invatam sa apreciem fericirea atunci cand o intalnim.

Uneori am impresia ca viata incearca sa se joace cu mintea mea. Sunt zile minunate, in care ma bucur de fiecare clipa, in care lucrurile merg incredibil de bine pentru ca totul sa se schimbe intr-o secunda si eu sa cad in prapastia depresiei si a anxietatii.

Am inteles pe parcursul vietii ca nu putem controla modul in care ne traim viata. Nu putem controla evenimentele care apar pe nepusa masa. Nu ne-am nascut cu un manual care sa ne spuna tot ce ni se va intampla.

De aceea trebuie sa invatam sa ne bucuram de momentele frumoase atunci cand exista, sa fim multumiti de ceea ce am obtinut pana acum, sa ne mandrim cu toate bataliile castigate, sa fim cu zambetul pe buze atunci cand nu avem probleme de rezolvat. Avem atat de multe lucruri pentru care sa fim recunoscatori Universului.

Nimeni nu stie de ce anumite lucruri se intampla. Nimeni nu stie de ce uneori nu reusim sa obtinem ce ne dorim. Nimeni nu stie de ce uneori nu ne putem implini visurile oricat de mult muncim pentru ele. Nimeni nu stie de ce o persoana pleaca din viata noastra.

Insa sa va spun ceva: intr-o buna zi, peste ani si ani, vom privi inapoi si vom zambi amintindu-ne de acele vremuri grele pentru ca ele ne-au condus catre un loc mai bun in viitor. Ele ne-au ajutat sa avem un job de care sa fim multumiti, sa devenim persoane mai bune, sa invatam sa ne ascultam intuitia, sa iubim mai mult oamenii.

Sa avem incredere ca totul va fi bine si ca mergem in directia cea buna. Iar cand vom intalni obstacole, sa dam dovada de curaj si sa le infruntam cu zambetul pe buze.

foto main: iko, Shutterstock