4 Sfaturi de la un calugar budist pentru a iti crea un sanctuar al linistii chiar la tine acasa

Sanctuarul tau sacru este locul in care te poti regasi din nou si din nou.

Ia o pauza de cateva minute pentru a aduce liniste, pace si vindecare in casa ta creand un spatiu sacru. Nu este greu de facut si iti aduce doar beneficii.

Vietile noastre sunt atat de ocupate, de agitate, de zgomotoase incat adesea uitam de puterea vindecatoare a tacerii. Cand suntem afara, este imposibil sa controlam nivelul de zgomot. Insa acasa, de obicei, avem sansa de a reduce zgomotul, de a crea un spatiu sacru de liniste si vindecare.

Iata care sunt pasii pentru a face asta potrivit unui calugar budist.

1. Defineste ce inseamna sacru pentru tine.

Ai nevoie de un spatiu pentru yoga, meditatie sau conexiune spirituala? Pentru unele persoane sacru inseamna inaltator, liniste, spirit, zen. Ce inseamna pentru tine?

2. Gaseste un loc in casa care poate deveni sacru

Nu trebuie sa fie o camera intreaga. Poate fi, insa, un colt al unei camerei. Un spatiu oricat de mic pe care il poti gasi si folosi asa cum vrei tu.

3. Creeaza-ti propriul altar.

Gaseste obiecte personale semnificative pentru tine - lumanari parfumate, betisoare parfumate, uleiuri esentiale, fotografii, statuete, carti sau orice alte lucruri care te linistesc si iti aduc o stare de bine.

4. Decoreaza dupa bunul tau plac

Gaseste acele mesaje care te motiveaza, te inspira, iti pun zambetul pe buze. Printeaza-le si pune-le intr-o rama frumoasa pe care sa o agati in aceasta zona. De asemenea, poti incerca si cu mantre sau afirmatii pozitive.

Sa nu uitam de plante (naturale, nu artificiale), muzica ambientala si orice alte elemente ce iti pun zambetul pe buze si iti ridica moralul.

Poti crea acest spatiu in doar cateva minute, important este sa iti doresti sa faci asta si, pe parcurs, il poti schimba in functie de preferintele tale, de modul in care te simti, de modificarile pe care le-ai trait in ultima perioada.